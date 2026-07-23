넥슨의 '마비노기 이터니티' 첫 대규모 이용자 검증, 알파 테스트 참가자 모집

Advertisement

Advertisement

Advertisement

넥슨이 '마비노기'의 미래를 책임질 엔진 교체 프로젝트 '마비노기 이터니티'를 처음으로 대규모 이용자에게 공개한다.

넥슨은 23일 '마비노기 이터니티'의 알파 테스트 참가자를 모집한다고 밝혔다. '마비노기 이터니티'는 장기 서비스 기반을 마련하기 위해 2023년부터 추진해 온 엔진 교체 프로젝트다. 이번 알파 테스트는 일반 이용자를 대상으로 진행하는 첫 번째 대규모 테스트로, 9월 3일부터 6일까지 나흘간 실시된다.

테스트에서는 초반 성장 구간을 비롯해 전투, 생활 콘텐츠 등 게임의 핵심 플레이 동선을 이용자들의 실제 플레이를 통해 집중 점검할 예정이다. 참가 신청은 8월 12일까지 '마비노기' 공식 홈페이지에서 받는다. 넥슨 ID로 로그인한 뒤 휴대폰 번호 확인과 설문조사를 완료하면 자동으로 신청이 접수된다. 최종 참가자는 8월 25일 오후 12시에 발표한다.

Advertisement

넥슨은 테스트 참여자를 위한 다양한 이벤트도 마련했다. 전투, 생활, 의장, 커뮤니티 등 총 7개 부문으로 구성된 '리더보드'를 운영해 플레이 기록과 순위에 따라 한정 타이틀과 넥슨캐시를 지급한다.

Advertisement

이와 함께 크리에이터를 대상으로 '드롭스 이벤트'도 진행한다. 선정된 크리에이터가 각 라이브 플랫폼에서 방송을 진행하면 시청자들은 시청 조건을 충족할 경우 1인당 5000원 상당의 넥슨캐시 드롭스 보상을 받을 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com