스마일게이트, '이클립스' 첫 라이브 쇼케이스…사전등록 돌입

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스마일게이트가 엔픽셀이 개발한 신작 MMORPG '이클립스: 더 어웨이크닝'의 베일을 벗는다.

스마일게이트는 23일 오후 8시 '이클립스' 공식 유튜브 채널에서 온라인 라이브 쇼케이스를 열고 게임 정보를 처음 공개하는 한편 사전등록을 시작한다고 밝혔다.

이번 쇼케이스에는 '이클립스' 개발을 총괄한 이상문 PD가 직접 출연해 개발 철학과 핵심 콘텐츠, 서비스 계획 등을 소개한다. 이용자들과 실시간으로 소통하며 게임의 방향성과 특징도 설명할 예정이다.

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쇼케이스에 앞서 공식 홈페이지에서는 '파이터', '레인저', '소서리스', '어쌔신' 등 4개 클래스를 공개했다. 이용자들은 각 클래스의 전투 스타일과 특징을 미리 확인할 수 있다.

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사전등록은 구글플레이, 애플 앱스토어, 스토브에서 진행된다. 참여자 전원에게는 희귀 등급의 '초월 소환권'과 '무기외형 선택권' 등 성장 지원 아이템을 지급한다. 공식 카카오톡 채널을 추가한 이용자에게는 한정 스킨을 제공하며, 최신형 태블릿 등 다양한 경품 이벤트에도 응모할 수 있다.

스마일게이트는 게임 출시를 앞두고 'STOVE 파트너 크리에이터'도 상시 모집한다. 선정된 크리에이터는 콘텐츠 제작과 미션 프로그램 참여를 통해 미션 보상, 콘텐츠 홍보 지원, 공식 행사 초청 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.

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업계에서는 '그랑사가' 개발사 엔픽셀의 차기 MMORPG라는 점에서 '이클립스'에 대한 관심이 높다. 스마일게이트는 이날 라이브 쇼케이스를 통해 게임의 핵심 경쟁력과 서비스 전략을 공개하며 본격적인 출시 행보에 나설 계획이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com