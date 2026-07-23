블리즈컨 2026 앞두고 디지털 상품 공개…'월드 오브 워크래프트'·'오버워치' 등 5종 구성

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블리자드 엔터테인먼트가 오는 9월 개최되는 '블리즈컨 2026'을 앞두고 자사 대표 게임들의 한정 게임 내 아이템을 담은 디지털 상품을 선보였다.

블리자드는 23일 '블리즈컨 2026 디지털 묶음 상품'과 '블리즈컨 얼티밋 컬렉션'을 공개했다고 밝혔다. 블리즈컨 2026은 9월 12일부터 13일(현지시각 기준)까지 미국 애너하임 컨벤션 센터에서 개최된다. 행사 현장은 전 세계 이용자를 대상으로 무료 생중계되며, 모든 이용자는 일정 기간 동안 2종의 게임 내 아이템을 무료로 받을 수 있다.

이번 디지털 묶음 상품은 '월드 오브 워크래프트', '오버워치', '디아블로 4', '디아블로 이모탈', '하스스톤' 등 블리자드 대표 게임 5종으로 구성됐다. 이용자는 원하는 게임의 상품만 개별 구매하거나, 모든 구성품과 추가 보상이 포함된 '블리즈컨 얼티밋 컬렉션'을 선택할 수 있다.

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각 상품에는 게임별 한정 스킨과 탈것, 애완동물, 카드, 장식 아이템 등이 포함된다. '월드 오브 워크래프트'는 비행 탈것과 형상변환 세트, '오버워치'는 리치 여왕 메이 전설 스킨과 서리한 아나 무기 스킨, '디아블로 IV'는 애완동물과 탈것, '디아블로 이모탈'은 사역마 형상변환과 전설 문장, '하스스톤'은 간판 전설 카드와 카드 팩 등을 제공한다.

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'블리즈컨 얼티밋 컬렉션'은 5개 묶음 상품의 모든 구성품에 더해 각 게임의 추가 한정 아이템을 포함한다. 개별 상품은 3만1250원~3만7500원, 얼티밋 컬렉션은 6만2500원에 판매되며, 한국 시간 기준 9월 29일까지 배틀넷 샵에서 구매할 수 있다.

미국 현지 블리즈컨 입장권 구매자에게는 별도 구매 없이 얼티밋 컬렉션이 제공된다. 또 디지털 상품 구매 여부와 관계없이 모든 이용자는 9월 29일까지 배틀넷 샵에서 '히어로즈 오브 더 스톰'과 '스타크래프트 2'의 무료 보상 2종을 받을 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com