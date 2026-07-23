박진희, 빗물 모아 쓰는 母 습관 공개 "환경 보호, 엄마 닮아 시작"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 박진희가 빗물까지 모아 쓰는 어머니의 알뜰한 습관을 공개했다.

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박진희는 22일 "비 오는 날의 부지런한 습관, 빗물 모으기! 엄마 집에 오니 세숫대야부터 빨간 대야까지 총출동! 빗물 저금통이 아주 든든하게 채워졌네요!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진에는 박진희의 어머니가 집 밖에 내놓은 여러 개의 대야에 빗물이 가득 차 있는 모습이 담겼다. 물 위에는 나뭇잎 그림자와 꽃잎이 떠 있어 한 폭의 그림 같은 풍경을 연출했다.

박진희는 "'빗물 모아서 화분 물 주고 베란다 청소해야지' 생각하는 엄마를 보며..제가 환경을 위해 소소하게 아껴 쓰고 챙기는 마음이 엄마의 습관을 닮아 시작됐나 봐요"라며 어머니를 향한 존경과 애정을 드러냈다.

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환경 보호 홍보대사로 활동할 만큼 평소 환경 문제에 관심이 깊은 박진희는 자신의 친환경 습관 역시 어머니의 생활 방식에서 비롯됐다고 전해 훈훈함을 자아냈다.

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한편 박진희는 2014년 5세 연하의 판사와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며, 현재 KBS 2TV 일일드라마 '붉은 진주'에 출연 중이다.