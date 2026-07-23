넥슨의 신규 퍼블리싱 브랜드 첫 작품 '히간: 이루실' 국내 출시

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넥슨이 신규 퍼블리싱 브랜드 'select all'의 첫 서비스를 시작하며 서브컬처 시장 공략에 나섰다.

넥슨은 23일 서브컬처 수집형 RPG '히간: 이루실'을 국내에 정식 출시했다고 밝혔다. '히간: 이루실'은 중국 빌리빌리가 개발한 모바일·PC 기반 서브컬처 수집형 RPG다. 2023년 글로벌 시장에 처음 출시된 이후 게임성과 캐릭터를 대폭 개선한 2.0 리메이크 버전이 중국과 대만·홍콩·마카오 지역에 순차적으로 서비스됐으며, 이번에 국내에도 선보이게 됐다.

국내 서비스는 넥슨의 퍼블리싱 브랜드 'select all'을 통해 진행된다. 이용자는 구글플레이와 애플 앱스토어, 넥슨닷컴에서 게임을 다운로드해 플레이할 수 있다.

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게임은 마법과 과학이 공존하는 현실 세계와 인간의 영혼이 갇힌 환상 세계를 배경으로 한 다크 판타지 세계관을 앞세웠다. 이용자는 '고페르 극단'의 대리 단장이 돼 다양한 캐릭터를 영입하고 성장시키며 이야기를 진행하게 된다.

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실시간 3D 전투와 전략적인 파티 편성, 방치형 성장 시스템을 결합한 것이 특징이다. 여기에 극장판 애니메이션 수준의 3D 컷신과 일본어 풀보이스를 적용해 몰입감을 높였다.

넥슨은 출시를 기념해 다양한 보상 이벤트를 마련했다. 신규 이용자는 7일 출석 이벤트를 통해 SSR 캐릭터 '이루야', SSR 신예 선택권, 별하늘 모집권 50개를 받을 수 있다. 성장 및 콘텐츠 퀘스트를 완료하면 UR 캐릭터 '루코'를 비롯한 추가 보상을 획득할 수 있으며, 누적 접속 보상을 통해 SSR 캐릭터를 최대 25명까지 획득할 수 있는 기회도 제공한다.

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한편 'select all'은 데이터 기반의 게임 검토 과정을 통해 잠재력 있는 작품을 발굴하는 넥슨의 신규 퍼블리싱 브랜드다. 넥슨은 자체 라이브 서비스 운영 경험을 바탕으로 다양한 장르의 게임을 국내 이용자들에게 선보인다는 계획이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com