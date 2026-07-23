[청룡랭킹] 손예진, 마감 3일 전 43.17%로 '급상승 1위'…김혜윤·고윤정 팬덤 '비상'

출처=손예진 인스타그램

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청룡랭킹 여자 배우 부문 왕좌를 둘러싼 판도가 마감을 단 3일 앞두고 거세게 요동치고 있다.

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'국민 첫사랑'이자 명실상부 탑배우 손예진이 파죽지세의 기세로 단숨에 선두로 치고 나섰다.

7월 청룡랭킹 투표 종료를 3일 앞둔 현재, 손예진은 43.17%의 압도적인 득표율을 기록하며 여자 배우 부문 선두에 오르며 강력한 1위 후보가 됐다.

투표 중반까지 상위권에서 치열한 접전을 벌이던 손예진은 투표 종료를 앞두고 팬덤의 압도적인 결집력으로 역전에 성공했다.

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손예진은 박찬욱 감독의 신작 영화 '어쩔수가없다'로 완벽한 연기 변신을 선보인 데 이어, 넷플릭스 차기작 '스캔들'에서 조씨부인 역을 맡아 강렬한 사극 연기를 보여줄 예정이다.

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손예진의 갑작스러운 '폭풍 추격'과 선두 탈환에 그간 상위권을 단단히 지키고 있던 김혜윤과 고윤정 팬덤에도 비상이 걸렸다.

27.77%의 득표율로 2위를 지키고 있는 김혜윤 팬덤과 13.46%로 그 뒤를 쫓는 고윤정 팬덤 역시 마감 3일을 앞두고 화력 결집 모드에 돌입했다.

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막판 표심 몰아치기에 능한 김혜윤 팬덤의 '저력'과 강력한 팬덤 화력을 자랑하는 고윤정의 '뒷심'이 만만치 않은 만큼, 남은 3일간 선두 자리를 둔 대혈투가 펼쳐질 전망이다.

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현재 손예진이 앞서 있지만 투표 종료까지 남은 시간은 아직 충분하다.

한 치 앞을 알 수 없는 접전 속에 과연 손예진이 왕좌를 굳힐지, 아니면 김혜윤·고윤정의 역전극이 펼쳐질지 팬들의 이목이 청룡랭킹 7월 마감에 쏠리고 있다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.