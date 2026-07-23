넷마블, '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종' 글로벌 티저 사이트 오픈…TGS서 첫 시연

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넷마블이 개발중인 신작 액션 RPG '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종'의 글로벌 마케팅에 시동을 걸었다.

넷마블은 23일 '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종'의 글로벌 공식 티저 사이트를 공개했다고 밝혔다. 티저 사이트에서는 최신 프로모션 영상(PV)과 유튜브, X(옛 트위터) 등 공식 SNS 채널을 확인할 수 있다. 유튜브에서는 개발자 레터를 통해 제작 과정과 개발 비화를 소개하고 있으며, 최근 공개된 두 번째 영상에서는 김경률 PD가 게임의 차별화 요소인 '원작과 연결되는 오리지널리티'를 설명했다. 앞으로 공식 SNS를 통해 게임 관련 정보도 순차적으로 공개할 예정이다.

넷마블은 오는 9월 17일부터 21일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열리는 '도쿄게임쇼(TGS) 2026'에도 참가한다. 2홀 A01 부스에서 '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종'의 첫 시연 버전을 공개하며, 행사 프로그램은 도쿄게임쇼 특별 페이지를 통해 순차적으로 안내할 계획이다.

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'샹그릴라 프론티어'는 누적 조회 수 10억 회를 기록한 동명의 웹소설을 원작으로 한 인기 IP다. 평범하지 않은 게임만 즐기던 주인공이 최고의 VR 게임으로 평가받는 '샹그릴라 프론티어'에 도전하면서 펼쳐지는 이야기를 담고 있다.

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넷마블넥서스가 개발중인 '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종'은 원작 세계관을 충실히 구현한 액션 RPG다. 다양한 동료와 NPC를 만나며 원작에 등장하는 강력한 몬스터를 공략하는 콘텐츠를 중심으로 구성됐으며, 한 손으로도 쉽게 즐길 수 있는 2인 교체 전투 시스템을 통해 전략적인 플레이를 제공하는 것이 특징이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com