"제가 어리석었다" 박수홍 친형수 구속 피했다...'동거 루머' 항소심도 벌금형

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 박수홍의 사생활에 대해 허위 사실을 유포한 혐의로 재판에 넘겨진 형수 이모 씨가 항소심에서도 벌금형을 선고받았다.

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23일 서울서부지법 제1형사부(반정우 부장판사)는 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 기소된 이 씨의 항소심에서 1심과 같은 벌금 1,200만 원을 선고했다.

재판부는 이 씨가 카카오톡 단체 대화방에 올린 메시지 등이 허위 사실 적시에 해당한다고 판단했다.

이 씨는 카카오톡 단체 대화방에 박수홍이 방송 출연 당시 여성과 동거했다는 내용 등의 허위사실을 담은 메시지를 전송한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 또한 박수홍이 형과 형수의 횡령 사실을 거짓으로 주장했다는 취지의 비방성 글을 올린 혐의도 받았다.

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앞서 2024년 12월 1심 재판부는 "피고인이 비방 목적으로 허위 사실을 유포해 죄질이 나쁘다"며 벌금 1,200만 원을 선고했다. 이에 검찰과 이 씨 측 모두 판결에 불복해 항소했다.

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검찰은 항소심에서 이 씨에게 징역 10개월을 선고해 달라고 재판부에 요청했지만, 항소심은 원심의 양형이 부당하다고 보기 어렵다며 1심 판결을 그대로 유지했다.

항소심에서 최후진술에 나선 이씨는 박수홍과 그의 아내 김다예에게 사과의 뜻을 전했다.

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이씨는 "비록 지인들과의 지극히 사적인 대화였지만 그로 인해 박수홍과 김다예씨에게 상처를 드린 점을 사과드린다"며 "당시에는 내 행동이 옳다고 생각했지만 지금 돌이켜보면 얼마나 경솔하고 어리석었는지 깨달았다"고 말했다.

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한편 박수홍은 친형 부부와 수년간 횡령 및 법적 분쟁을 이어오고 있으며, 형수의 허위사실 유포 사건 역시 별도로 재판이 진행돼 이번 항소심 판결로 1심과 동일한 벌금형이 확정됐다.

anjee85@sportschosun.com