[청룡랭킹] '트롯 신동' 이수연, 63.72% 독주로 1위 유력…2위 하루, 막판 역전극 쓸까

출처=이수연 인스타그램

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7월 청룡랭킹 젠지스타 부문 왕좌의 주인이 윤곽을 드러내고 있다.

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주인공은 독보적인 가창력과 존재감으로 팬들의 전폭적인 지지를 받고 있는 '트로트 신동' 이수연이다.

7월 투표 마감이 3일 남은 23일 현재 이수연은 젠지스타 부문에서 무려 63.72%라는 과반이 넘는 독주 체제를 구축하며 유력한 1위 후보로 떠올랐다.

TV조선 '미스트롯3'에서 '울아버지' 무대로 뜨거운 울림을 안기며 대중에 각인된 이수연은 지난해 데뷔 싱글 '이수연'을 발매하고 정식 가수로 전격 데뷔했다.

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이후 '한일톱텐쇼', '미스쓰리랑', '불후의 명곡' 등 각종 주요 음악 예능을 넘나들며 성인 가수 못지않은 실력과 스타성을 과시한 바 있다.

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특히 KBS 예능 '공부와 놀부'를 통해 생애 첫 MC에 도전하는 등 영역을 넓히며 '국민 트롯 손녀'로 거듭났다.

이수연의 압도적인 선두 질주로 싱겁게 승부가 결정 되는 분위기지만 2위 하루의 팬덤은 막판까지 희망의 끈을 놓지 않고 있다.

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하루가 뒤를 바짝 추격하며 막판 표심 모으기에 총력을 기울이고 있지만, 이수연의 득표율이 60%를 웃도는 압도적인 수치를 기록하고 있어 격차를 뒤집기엔 쉽지 않은 상황이다.

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그러나 청룡랭킹은 마감 직전까지 예측 불허의 팬덤 화력이 쏟아지는 만큼, 하루 팬들의 막판 화력이 모인다면 충분히 역전 할 수 있다.

2위 하루의 득표율은 9.49%지만 아직 포기하기는 이른 시점이다.

과연 이수연이 압도적 표차를 끝까지 유지하며 젠지스타 부문 첫 왕좌에 오를 것인지, 아니면 하루의 극적인 역전 드라마가 연출될지 팬들의 시선이 7월 청룡랭킹 최종 결과에 집중되고 있다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.