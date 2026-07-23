나비, 자녀에 잠자리 들킨 부부에 "아기는 잘못 없어, 왜 소리를 내냐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 나비가 자녀를 둔 부부에게 부부관계에 대한 조언을 건넸다.

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최근 나비의 유튜브 채널에서는 ''여보, 1분 만에 끝낼 거면…' 역대급 매운맛 유부녀들 댓글 읽기ㅋㅋㅋ'라는 제목의 영상이 게재됐다.

나비는 절친들과 만나 화제가 됐던 19금 토크 영상을 언급했다. 당시 나비의 절친은 친구가 부부관계 중 자녀에게 들켰던 이야기를 하며 "바로 놀이공원을 데려갔다더라. 이게 충격이라 더 큰 좋은 충격으로 덮어야 한다 했다"고 밝힌 바 있다.

이에 나비는 해당 쇼츠의 댓글을 읽는 콘텐츠를 진행하기로 했다. "일찍 일찍 자. 그게 효도야"라는 댓글을 읽은 나비는 "문제가 뭐냐면 일찍 잤는데 어떤 소음 때문에 깬 거다. 아기는 잘못이 없다. 그냥 여러분들 재갈을 무시라. 왜 소리를 내냐. 청테이프 붙이면 된다. 가제수건이라도 물어라"라고 밝혔다.

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또 "결혼 1년 차인데도 아내랑 하고 싶은 마음이 하나도 안 든다"는 댓글에는 "왜 그래? 그러면 왜 살아요?"라고 안타까워하기도 했다.

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그러면서 나비는 "우리가 계속 강조하는 게 (부부관계는) 건강한 거다. 건강하고 당연하고 자연스러운 건데 아이 앞에서는 조심하자"며 "(부부가) 조심해야 한다. 건강하게 부부관계를 해야 치매도 안 걸린다. 이건 과학적으로 증명된 거다. 덜 늙고 피부도 더 좋아진다는 연구 결과가 있다. 나 피부가 너무 좋다"고 너스레를 떨었다.

wjlee@sportschosun.com