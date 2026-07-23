NHN '한돌', 한중 청소년 바둑 교류 훈련 지원…AI 활용한 합동훈련 진행

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NHN의 인공지능(AI) 바둑 프로그램 '한돌'이 한중 청소년 스포츠 교류 현장에서 훈련 도우미 역할을 맡았다.

NHN은 지난 21일 전북 익산시에서 열린 '제19회 한중 청소년스포츠교류' 바둑 종목 합동훈련에 AI 바둑 프로그램 '한돌'을 지원했다고 23일 밝혔다.

한중 청소년스포츠교류는 한국과 중국의 중학생들이 스포츠를 통해 우호를 다지는 국제 교류 사업으로, 대한체육회가 주최해 2008년부터 운영하고 있다. 올해는 지난 1월 한중 정상회담에서 합의한 미래세대 교류 확대 방안의 하나로 바둑 종목이 처음 추가됐으며, '한돌'이 양국 학생들의 훈련 프로그램에 활용됐다.

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지난 19일 시작, 25일까지 진행되는 이번 교류 행사에서 바둑 종목 합동훈련은 21일 익산 웨스턴라이프호텔에서 열렸다. 한국과 중국 선수 및 지도자 각 6명씩 총 12명이 참가해 AI를 활용한 훈련을 진행했다.

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훈련은 프로기사급 AI와 대국하는 '한돌 챌린지'와 자신의 실력에 맞는 난이도를 선택해 대국하는 '한돌 레벨테스트' 등 두 가지 방식으로 운영됐다. 참가 학생들은 AI와의 대국을 통해 자신의 기력을 점검하고 실전 감각을 익혔다. 합동훈련을 마친 선수들은 22일 연습경기를 치렀으며, 23일 공식 경기에 나섰다.

'한돌'은 NHN이 '한게임 바둑' 서비스를 통해 축적한 기보 데이터를 기반으로 개발한 AI 바둑 프로그램이다. 2019년에는 이세돌 9단의 은퇴 대국 상대로 나서 3전 2승을 기록하며 주목받았고, 이후에도 지속적인 알고리즘 개선과 학습을 통해 성능을 고도화해 왔다.

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NHN은 1999년부터 온라인 바둑 서비스를 운영하며 AI 기술을 접목한 다양한 기능을 선보이고 있다. 현재 '한게임 바둑&오목'에서는 AI 한돌과의 대국을 비롯해 실시간 승률 분석, 형세 판단 등 AI 기반 서비스를 제공하고 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com