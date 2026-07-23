넷마블 '뱀피르', 일본 합류한 '글로벌2' 서버 오픈…서비스 권역 확대

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넷마블이 '뱀피르'의 글로벌 서비스 지역을 일본까지 확대하며 이용자 경쟁 무대를 넓혔다.

넷마블은 MMORPG '뱀피르'에 한국·대만·홍콩·마카오·일본 이용자가 함께 플레이하는 신규 서버 '글로벌2'를 22일 열었다고 밝혔다. '글로벌2'는 기존 한국·대만·홍콩·마카오 이용자에 일본 이용자가 새롭게 합류하는 통합 서버다. 국가 간 경쟁과 협력을 기반으로 한 콘텐츠를 한층 확대하는 것이 특징이다.

넷마블은 서버 오픈을 기념해 오는 8월 26일까지 다양한 이벤트를 진행한다. 정식 출시 1주년을 맞아 열리는 '레드문 페스타'에서는 형상과 탈것 소환권을 1100회 이상 획득할 수 있으며, 경험치와 골드 획득량 20% 증가, 일일 퀘스트 보상 2배 이벤트도 함께 실시해 이용자의 빠른 성장을 지원한다.

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'뱀피르'는 '리니지2 레볼루션' 주요 개발진이 참여한 다크 판타지 MMORPG로, 뱀파이어 세계관을 앞세워 모바일과 PC에서 서비스되고 있다.

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지난해 8월 국내 출시 이후 9일 만에 국내 양대 앱마켓 매출 1위에 오르고 동시접속자 20만 명을 돌파하는 등 흥행에 성공했다. 올해 3월에는 대만·홍콩·마카오를 대상으로 글로벌 서버를 오픈했으며, 이번 '글로벌2' 서버를 통해 일본 이용자까지 서비스 권역을 확대했다. 특히 일본에서는 출시 전 사전 다운로드만으로 애플 앱스토어 인기 순위 1위에 오르며 현지 이용자들의 높은 관심을 받았다고 넷마블은 설명했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com