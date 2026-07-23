'하시5' 박우열♥강유경, 백허그로 '현커' 인증..달달 스킨십 '애정 폭발'

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[스포츠조선 정유나 기자] '하트시그널5' 출연자 박우열이 최종 커플 강유경과의 근황을 공개했다.

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박우열은 지난 22일 자신의 SNS를 통해 "그동안 '하트시그널5'를 함께 봐주시고 응원해주신 모든 분들께 감사드린다"고 종영 소감을 전했다.

그는 "방송을 통해 저도 많은 것을 배우고, 평소에는 쉽게 해보지 못했던 다양한 경험을 할 수 있었다"며 "보내주신 관심과 따뜻한 말씀들도 감사히 간직하겠다"고 밝혔다. 이어 "이제는 일상으로 돌아가 제 자리에서 열심히 지내는 모습 보여드리겠다. 앞으로도 편하게 지켜봐 달라"고 덧붙였다.

이와 함께 공개한 사진에는 '하트시그널5'를 통해 인연을 맺은 강유경과 다정하게 함께한 모습이 담겼다. 두 사람은 백허그 등 알콩달콩한 스킨십을 선보이며 현실 커플다운 애정을 드러냈다.

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최종 선택에서 서로를 택했던 두 사람은 방송 이후 실제 연인으로 발전해 변함없는 애정을 이어가고 있는 근황을 전하며 팬들의 관심을 모았다.

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한편 채널A 연애 예능'하트시그널5'는 지난 21일 종영했다. 박우열-강유경이 돌고 돌아 '최종 커플'이 돼 시청자들에게 역대급 설렘과 감동을 선사했다.

jyn2011@sportschosun.com