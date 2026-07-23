이범수와 이혼 후 처음 생긴 집...전처 이윤진, 새집 내부 공개 "인생 2막"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 배우 이범수와 이혼한 통역가 이윤진이 서울에서 새롭게 마련한 보금자리를 공개하며 '인생 2막'을 향한 설렘을 전했다.

Advertisement

이윤진은 지난 22일 "구축 아파트 문을 열고 들어서면 느껴지는 코지한 공간"이라는 글과 함께 새롭게 단장 중인 집 내부를 공개했다.

공개된 사진에는 따뜻한 분위기의 거실과 감각적인 인테리어가 어우러진 공간이 담겨 눈길을 끌었다.

앞서 이윤진은 서울 정착 소식을 알리며 새 집 리모델링 과정을 직접 공개해 화제를 모았다. 그는 "서울에 정착해 새로운 집 공사를 시작했다"며 "요즘 자재와 인건비가 너무 올라 직영으로 집을 고치고 있다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "소을이, 다을이와 함께 지낼 서울 보금자리"라며 "인생 2막의 기분을 느끼고 싶다. 구축 아파트도 충분히 살 만하지만 조금 더 깔끔하고 예쁜 공간에서 살고 싶은 마음에 철거를 시작했다"고 설명했다.

Advertisement

이후에도 이윤진은 "샷시 구성 이렇게 했어요"라는 글과 함께 공사 진행 과정을 꾸준히 공유했다. 창호 선택부터 공간 구조, 마감재와 시공 과정까지 세세하게 소개하며 셀프 리모델링 현장을 공개해 관심을 모았다.

특히 공사 현장을 직접 점검하며 각종 자재와 시공 방식에 대한 설명을 이어가는 모습은 초보 인테리어 전문가라고 믿기 어려울 만큼 꼼꼼한 면모를 보여줬다.

Advertisement

이윤진은 현재 두 자녀와 함께 생활할 새로운 보금자리를 직접 꾸미며 새로운 삶을 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 공개되는 리모델링 과정마다 높은 관심을 받으며 그의 새로운 시작에도 이목이 쏠리고 있다.

Advertisement

한편 이윤진은 배우 이범수와 지난 2010년 결혼해 1남 1녀를 두었다. 이후 결혼 생활 중 갈등을 겪은 끝에 지난 2024년 이혼 소식을 알렸으며, 약 2년에 걸친 갈등 끝에 올해 2월 합의 이혼 절차를 마무리했다.

이후 서울에서 새로운 생활을 시작한 이윤진은 두 자녀와 함께할 보금자리를 직접 꾸미는 일상을 공유하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다. 새로운 출발을 알린 그의 근황에 많은 응원과 관심이 이어지고 있다.

shyun@sportschosun.com