'비연예인♥과 결혼' 문채원, 무례한 사람에 날린 '뼈 때리는 일침'..."화낼줄 모르는 것 아니다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 문채원이 '무례한 사람'을 대하는 자신의 생각을 솔직하게 털어놓으며 많은 이들의 공감을 자아냈다.

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23일 유튜브 채널 '문채원'에는 '공감하다 체력 털린(?) ISFJ 문채원의 고민 상담소 OPEN! 기 빨림 주의'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 문채원은 팬들의 다양한 고민을 직접 읽고 상담하는 시간을 가졌다. 특히 인간관계로 고민 중이라는 중학교 3학년 팬의 사연에 깊이 공감하는 모습을 보였다.

해당 팬은 "같이 다니는 친구가 너무 무례하다. 언니 말투가 차분해서 기분이 좋아진다. 무례한 말을 들었을 때 어떻게 대처해야 하나요?"라고 고민을 털어놨다.

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사연을 들은 문채원은 "'무례한 사람'이라는 건 정말 민감한 주제인 것 같다"며 조심스럽게 입을 열었다.

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그는 "무례한 순간을 그냥 넘겨버려서 더 화가 나는 경우가 많다. 그런데 상대가 예상하지 못할 정도로 갑자기 무례하게 나오면 사람은 너무 당황하게 된다"고 자신의 경험을 덧붙였다.

이어 독특한 비유를 들며 공감을 이끌었다. 문채원은 "'나 너 때릴 거야?' 하면서 슬금슬금 다가오면 피하거나 대비할 수 있다. 그런데 오는 줄도 몰랐는데 갑자기 툭 때리고 가면 얼이 나간다"고 말했다.

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그러면서 "타이밍을 놓치는 건 내가 화를 낼 줄 몰라서가 아니다. '빛의 속도'로 무례함을 당한 거다. 나도 그런 일을 겪으면 너무 화가 난다. 정말 미치겠다. 그런데 이미 그 사람은 가버렸고 그 자리에 없다. 너무 당황하면 어쩔 수 없이 대응 타이밍을 놓치게 된다"고 솔직한 심경을 전했다.

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이후 그는 사연을 보낸 중학생 팬에게 현실적인 조언도 건넸다. 문채원은 "중학교 3학년 학생이라면 우선 공부를 열심히 해보자. 성적을 올려보자"고 웃으며 말한 뒤 "차분한 말투와 감정만 가진 사람은 없다고 생각한다. 사람은 누구나 욱할 때가 있는 법"이라고 이야기했다.

또한 친구들과는 솔직하게 대화를 나누는 것이 중요하다며 자신의 감정을 숨기기보다 건강하게 표현하는 것이 필요하다고 조언했다. 마지막까지 "일단 공부를 열심히 하자"고 재차 강조해 웃음을 자아냈다.

한편 문채원은 지난 6월 28일 비연예인과 결혼식을 올리며 새로운 출발을 알렸다.

shyun@sportschosun.com