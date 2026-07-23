한고은 '7년 백수' 남편♥ 무지외반증 말기→변형 심각.."이런 발 처음 본다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 한고은이 무지외반증으로 고통받는 남편을 보며 안타까움을 드러냈다.

Advertisement

23일 '고은언니 한고은' 유튜브 채널에는 '전신운동부터 냉털요리까지 52세 한고은이 주말 보내는 법 (주말낮술, 초간단 술안주)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한고은은 남편과 여유로운 주말을 보내던 중 남편의 무지외반증에 대해 언급했다. 그는 "무지외반증이 너무 심하다. 발이 너무 아파서 발을 공중에 띄우고 자더라"라며 안타까워했다. 앞서도 한고은은 "우리 신랑이 무지외반증이 굉장히 심하다. 진짜 말기다. 말기"라며 걱정한 바 있다.

남편은 "침대 모서리에 발을 내밀거나 다른 발로 고정한다. 발가락 사이에 발을 끼기도 한다"라며 무지외반증으로 인한 극심한 통증을 호소했다. 신발도 제대로 못 신는 상황이라고. 실제 남편은 무지외반증으로 인해 심각한 발 변형이 온 상황이었다.

Advertisement

한고은은 "스치기만 해도 많이 아파한다. 언제 한 번 검진을 받아봤으면 좋겠다. 인간의 발이 저렇게 생긴 건 신랑을 보고 처음 알았다"라며 걱정을 이어갔다. 남편은 "(통증이 심할 땐) 맨발로 다니지도 못한다"라고 덧붙였다. 앞서도 한고

Advertisement

한편 한고은은 2015년 4세 연하 비연예인 신영수와 결혼했다. 신영수는 이후 아버지 병간호 등을 이유로 퇴사했으며 7년간 무직인 것으로 알려졌다.

joyjoy90@sportschosun.com