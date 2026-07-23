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"故 여운계 남편, 재혼해 산다더라" 생전 지은 제주 2천평 집에서...선우용여 울컥

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"故 여운계 남편, 재혼해 산다더라" 생전 지은 제주 2천평 집에서...선우용여 울컥

[스포츠조선 김수현기자] 배우 선우용여가 생전 절친했던 고(故) 여운계를 떠올리며 제주에 남겨진 2000평 규모의 집을 찾았다.

23일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '여운계가 생전에 지은 제주 2000평 집 찾아간 82세 선우용여와 87세 전원주'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 선우용여와 전원주는 고 여운계가 생전 직접 마련했던 제주 집을 찾아 나섰다.

이동 중 선우용여는 당시를 떠올리며 "거기에 그 언니가 2000평을 샀다. 암 수술을 하고도 이 집을 지으려고 아픈 몸으로 제주를 계속 오갔다"고 회상했다.

이어 "여운계 언니가 그렇게 만들어 놓고 결국 못 쓰고 떠난 집이다. 그 집이…"라며 말을 잇지 못하고 울컥하는 모습을 보였다.

하지만 세월이 흐른 탓에 별장을 쉽게 찾지 못했다. 마을 주민들에게 수소문하던 중 한 주민은 "남편분이 살고 계신다고 들었다. 재혼해서 살고 있다는 이야기를 들었는데 소문만 들은 것"이라고 전했다.

주변 사람들의 도움 끝에 여운계의 집을 찾은 선우용여는 집을 바라보며 "이 집 맞다"라고 반가움을 감추지 못했다.

"故 여운계 남편, 재혼해 산다더라" 생전 지은 제주 2천평 집에서...선우용여 울컥

이어 과거를 떠올리며 "옆에 절이 있었는데 풀이 무성하게 자라 이제는 보이지도 않는다"며 "이 모습을 보면서 살아 있을 때 잘 살아야 한다는 걸 느낀다"고 말했다.

선우용여는 "본인이 번 돈은 본인이 다 쓰고, 재미있게 살다가 가야 한다. 나도 좋은 거 먹고, 좋은 거 입고 그렇게 살아야 한다"고 인생에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.

이를 들은 전원주도 "여운계가 좋은 일을 정말 많이 했다"고 고인을 떠올리며 공감했다.

고 여운계는 2007년 신장암 판정을 받은 뒤 투병 생활을 이어갔고, 암세포가 폐로 전이되면서 출연 중이던 드라마 '왕과 나'에서 중도 하차했다. 이후 2009년 5월 22일 폐암 투병 끝에 향년 69세의 나이로 세상을 떠났다.

생전 '국민 할머니'라는 애칭으로 큰 사랑을 받았던 여운계는 드라마와 시트콤을 넘나들며 독보적인 존재감을 보여줬다. 그의 별세는 당시 많은 이들의 안타까움을 자아냈으며, 선우용여 역시 여러 방송을 통해 여운계를 향한 그리움과 추억을 꾸준히 전해왔다.

shyun@sportschosun.com

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