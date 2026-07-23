"故 여운계 남편, 재혼해 산다더라" 생전 지은 제주 2천평 집에서...선우용여 울컥

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 선우용여가 생전 절친했던 고(故) 여운계를 떠올리며 제주에 남겨진 2000평 규모의 집을 찾았다.

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23일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '여운계가 생전에 지은 제주 2000평 집 찾아간 82세 선우용여와 87세 전원주'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 선우용여와 전원주는 고 여운계가 생전 직접 마련했던 제주 집을 찾아 나섰다.

이동 중 선우용여는 당시를 떠올리며 "거기에 그 언니가 2000평을 샀다. 암 수술을 하고도 이 집을 지으려고 아픈 몸으로 제주를 계속 오갔다"고 회상했다.

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이어 "여운계 언니가 그렇게 만들어 놓고 결국 못 쓰고 떠난 집이다. 그 집이…"라며 말을 잇지 못하고 울컥하는 모습을 보였다.

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하지만 세월이 흐른 탓에 별장을 쉽게 찾지 못했다. 마을 주민들에게 수소문하던 중 한 주민은 "남편분이 살고 계신다고 들었다. 재혼해서 살고 있다는 이야기를 들었는데 소문만 들은 것"이라고 전했다.

주변 사람들의 도움 끝에 여운계의 집을 찾은 선우용여는 집을 바라보며 "이 집 맞다"라고 반가움을 감추지 못했다.

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이어 과거를 떠올리며 "옆에 절이 있었는데 풀이 무성하게 자라 이제는 보이지도 않는다"며 "이 모습을 보면서 살아 있을 때 잘 살아야 한다는 걸 느낀다"고 말했다.

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선우용여는 "본인이 번 돈은 본인이 다 쓰고, 재미있게 살다가 가야 한다. 나도 좋은 거 먹고, 좋은 거 입고 그렇게 살아야 한다"고 인생에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.

이를 들은 전원주도 "여운계가 좋은 일을 정말 많이 했다"고 고인을 떠올리며 공감했다.

고 여운계는 2007년 신장암 판정을 받은 뒤 투병 생활을 이어갔고, 암세포가 폐로 전이되면서 출연 중이던 드라마 '왕과 나'에서 중도 하차했다. 이후 2009년 5월 22일 폐암 투병 끝에 향년 69세의 나이로 세상을 떠났다.

생전 '국민 할머니'라는 애칭으로 큰 사랑을 받았던 여운계는 드라마와 시트콤을 넘나들며 독보적인 존재감을 보여줬다. 그의 별세는 당시 많은 이들의 안타까움을 자아냈으며, 선우용여 역시 여러 방송을 통해 여운계를 향한 그리움과 추억을 꾸준히 전해왔다.

shyun@sportschosun.com