이혜영, '폐암 수술' 당시 마취 일찍 깨 기절.."정신과 치료받아, 매일 울었다"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 화가 이혜영이 폐암 수술 후 정신과 치료를 받게 됐다고 털어놨다.

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23일 '혜영이는 못말려' 유튜브 채널에는 이혜영이 자신의 애착템들을 소개하는 영상이 공개됐다.

이혜영은 수분 관련 영양제를 소개하며 "정신과 교수님이 추천해 줬다"라고 말해 눈길을 끌었다.

이어 정신과를 다니게 된 배경을 털어놨다. 그는 "정신과를 굉장히 열심히 다니고 있다. 폐암 수술을 하기 전, 그냥 수술실에 들어갔다가 나오면 되는 건 줄 알았다. (원래) 수술이 3시간 걸린다고 했는데 6시간이 걸려서 마취가 조금 일찍 깼다"라고 설명했다.

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이어 "수술실에서 나온 뒤 병실로 올라가기 전에 확 깨버린 거다. 수술실에서 나온 환자들의 신음 소리, 차가운 병원 분위기를 접하니 정신적인 충격이 크게 왔다. 너무 아픈데 마취가 빨리 깨서 이 모든 게 보이더라. 그래서 다시 한번 기절했다"라고 덧붙였다.

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이혜영은 "죽음에 대한 정신적인 고통이 있었다. 병원에 말했더니 외상 후 스트레스 정신과 교수님을 소개해 주셨다. 처음에는 매일 울고 불고 했는데, 지금은 마음이 너무 편안해졌고 선생님과 영양제까지 공유할 수 있는 사이가 됐다"라고 말해 보는 이들을 안도하게 했다.

한편 이혜영은 2004년 가수 이상민과 결혼했지만 이듬해 이혼했다. 2011년 금융 사업가와 재혼, 의붓딸을 두게 됐다. 2021년 폐암 진단을 받고 폐를 절제하는 대수술을 받은 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com