'요가원 원장' 이효리, 수강생에 작심 발언 "가르치는 건 본인 요가원에서"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 요가원 원장 이효리가 수강생들을 향한 자신의 교육 철학을 전했다.

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23일 이효리는 자신이 운영하는 '아난다 요가원' 공식 계정을 통해 "배우러 왔으면 수련생입니다. 가르치는 건 본인 요가원에서 가르치세요"라는 글을 남겼다.

해당 글은 요가 수업 중 다른 수강생들에게 자세나 방법을 알려주려는 행동을 자제해 달라는 취지의 메시지로 풀이된다. 수업에서는 강사의 지도에 집중하고, 모든 수강생이 같은 기준 아래 수련에 임해 달라는 의미를 담은 것으로 보인다.

이효리는 지난해 9월 서울 서대문구 연희동에 '아난다 요가'를 개원한 뒤 직접 수업을 진행하며 수강생들과 소통하고 있다. 최근에는 "우리 '아난다 요가' 비 소리, 새 소리 들으며 파드마 명상도 하고 고요히 부장가 30분 부동도 하고 그랬는데, 요새 너무 과열됐나 싶기도 하고"라며 "미안하기도, 고맙기도 하고 그렇습니다"라고 전해 눈길을 끌었다.

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한편 이효리는 2013년 기타리스트 이상순과 결혼해 제주도에서 생활해왔으며, 2024년 서울 종로구 평창동으로 이사했다. 현재 JTBC 리얼리티 예능 '연애전쟁' MC로도 활약 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com