'67세' 이경규, "발음 어눌해" 건강이상설 직접 입 열었다..."협심증 사실, 스탠트 박았다"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 이경규가 최근 불거진 건강 이상설에 대해 직접 입을 열었다. 과거 심장 질환으로 치료받았던 사실을 털어놓으며 뇌혈관 질환 예방의 중요성을 강조했다.

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23일 유튜브 채널 '갓경규'에는 '중장년이라면 꼭 확인해야할 이경규의 뇌졸중 예방방법 공개 (청년층도 안심X)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이경규는 뇌 질환을 주제로 전문가와 이야기를 나누는 시간을 가졌다.

영상 초반 이경규는 "여름을 맞이해서 병에 관련된 것들을 특집으로 하고 있다"며 "오늘은 우리 몸에서 굉장히 중요한 부위인 뇌 질환에 대해 권위 있는 교수님을 만나 뇌혈관과 예방법에 대해 궁금한 것들을 물어보겠다"고 밝혔다.

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이어 "제 나이가 되면 걱정되는 부분들이 많다"며 건강 관리에 대한 솔직한 고민을 털어놨다.

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제작진이 "댓글에서도 건강에 대한 걱정들이 많던데, 그런 것들을 정면 돌파할 수 있을 것 같다"고 말하자 이경규는 최근 자신을 둘러싼 건강 이상설을 언급했다.

그는 "요즘 어떤 분들이 저한테 '발음이 많이 안 좋아졌다'고 하면서 건강 이상설을 제기하는 분들이 있다"고 말했다.

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이어 "방송을 오래하다 보니까 대충대충 할 때도 있다. 그러다 보니까 그렇게 보인 것 같다"고 설명하며 특유의 재치 있는 입담으로 분위기를 풀었다.

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하지만 이경규는 실제로 과거 심장 질환을 겪었던 사실을 고백해 눈길을 끌었다.

그는 "실제로 심장에 문제가 있었다. 관상동맥이 막혀서 협심증을 앓았다"며 "가슴에 스텐트를 하나 박았다"고 밝혔다.

이어 "그러다 보니 뇌 질환 쪽도 내가 안전지대는 아니지 않을까 하는 생각이 든다"며 뇌혈관 건강에 대한 관심을 갖게 된 이유를 전했다.

앞서 이경규는 최근 공개된 일부 콘텐츠에서 다소 어눌해 보이는 말투를 보여 일부 누리꾼들 사이에서 건강 이상설이 제기된 바 있다.

이에 소속사 측은 "최근 육아와 낚시 등 장시간 체력을 소모하는 촬영을 연이어 진행하면서 일시적으로 컨디션 난조가 있었다"며 "건강에는 전혀 문제가 없다"고 입장을 밝혔다.

이경규 역시 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에 출연해 직접 건강 이상설을 해명했다.

당시 유재석이 "(김)용만이 형과 골프 콘텐츠를 자주 찍으시더라. 댓글에 건강 이상설이 돌았다"고 묻자 이경규는 "전혀 문제없다. 멀쩡하다"고 답하며 우려를 일축했다.

한편 이경규는 오랜 시간 대한민국 예능계를 대표해온 방송인으로, 최근에도 다양한 콘텐츠를 통해 활발한 활동을 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com