21kg 감량하더니 결국...'이규혁♥' 손담비, 충격 '뼈말라' 근황 일본서 포착

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 손담비가 일본 여행 중 근황을 공개하며 눈길을 끌었다.

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23일 손담비는 자신의 SNS를 통해 일본 여행 사진과 영상을 공개하며 "너무 신나"라는 글과 함께 행복한 시간을 보내고 있는 모습을 전했다.

공개된 사진 속 손담비는 여름 분위기가 느껴지는 민소매 투피스 스타일을 선보였다. 어깨 라인과 자연스러운 실루엣이 돋보이는 패션을 완벽하게 소화하며 여전히 탄탄한 자기관리 면모를 드러냈다.

여유로운 휴가를 즐기는 모습과 함께 한층 슬림해진 몸매가 공개되면서 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

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특히 최근 공개된 모습에서는 이전보다 더욱 슬림해진 분위기가 눈길을 끌었다. 일명 '뼈말라 몸매'라는 반응과 함께, 일부 팬들은 지나치게 마른 것 아니냐며 건강을 걱정하는 목소리를 내기도 했다.

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손담비는 앞서 체중 관리에 대한 솔직한 고민을 털어놓은 바 있다.

남편 이규혁과 나눈 대화에서 손담비는 "나 어제 밥 진짜 많이 먹은 거 알지? 네 끼를 먹었는데도 살이 안 쪄서 너무 힘들다. 너무 많이 움직여서 그런 것 같다"고 말하며 체중이 쉽게 늘지 않는 상황을 전했다.

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출산 이후에는 체중 변화로 고민했던 시간도 있었다. 손담비는 출산 후 몸무게가 67kg까지 증가했지만, 이후 꾸준한 식단 관리와 운동을 병행하며 약 21kg 감량에 성공해 화제를 모았다.

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그는 감량 이후에도 꾸준한 운동과 자기관리 습관을 이어가고 있으며, 육아와 일상을 병행하는 모습을 SNS를 통해 팬들과 공유하고 있다.

한편 손담비는 지난 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했다. 이후 딸 해이 양을 품에 안으며 가족과 함께하는 새로운 일상을 공개해 많은 관심을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com