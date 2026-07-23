'시험관 도전' 전진, ♥류이서 친구 아기 안고 진땀.."그때 처음 알아"

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 신화 전진이 연애 초 아기를 안고 땀을 뻘뻘 흘렸던 일화를 공개했다.

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23일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '아내의 쇼핑.. 어디까지 참을 수 있을까? (전진이 싸우지 않는 법)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 전진, 류이서 부부는 동대문 종합시장을 찾아 데이트를 즐긴 후 닭한마리 맛집을 찾아 식사를 했다.

무더운 날씨 속 식사를 하던 전진은 "지금 너무 덥다"며 유독 더위를 많이 타는 모습을 보였다.

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이에 류이서는 연애 초를 떠올리며 "친구 아기가 한 살도 안 됐을 때였다. 내가 오빠에게 할리우드 배우처럼 아기를 안고 사진을 찍어보자고 제안 했다"고 운을 뗐다.

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이어 "그때가 여름이 오기 직전이었는데, 오빠가 아기를 안자마자 땀을 정말 많이 흘렸다"며 "그때는 이렇게 더위를 많이 타는 사람인 줄 몰랐다"고 웃었다. 전진은 머쓱한 듯 웃으며 당시를 떠올렸고, 두 사람은 연애 시절의 추억을 자연스럽게 공유하며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

한편 전진과 류이서는 지난 2020년 결혼했다. 최근에는 유튜브를 통해 2세를 위해 시험관 시술에 도전 중인 근황을 공개해 많은 응원을 받고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com