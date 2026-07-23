'194억 건물주' 이정현, 1900원대 주유소 집착한 남편에 폭발 "미리 좀 넣지" ('편스토랑')

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[스포츠조선 정유나 기자] '편스토랑' 이정현이 7년만에 운전대를 잡은 가운데, 남편과 부부싸움 위기에 처했다.

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23일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 이정현이 7년 만에 다시 운전에 도전하는 모습이 그려졌다.

이날 이정현과 남편은 함께 장보기에 나섰다. '장롱면허' 이정현은 남편의 권유에 큰 마음을 먹고 운전석에 앉았다. 이정현은 "운전을 진짜 잘했는데 겁이 많이 생겼다. 애들 태우고 사고날까봐 무섭다"라며 결혼하고 7년 동안 운전을 하지 않았다고 고백했다. 오랜만에 운전대를 잡은 이정현은 긴장한 표정으로 시동을 걸었다.

조수석에 앉은 이정현 남편이 운전 연수를 맡았다. 이를 지켜보던 이연복 셰프는 "부부끼리는 운전 연수 해 주는 거 아닌데…"라며 불안감을 감추지 못했다. 아니나 다를까 이정현은 남편의 잔소리와 계속되는 돌발 상황에 멘붕에 빠졌다. 급기야 오직 직진만 하느라 몇 번이고 경로이탈을 하면서 두 사람의 장보기 시간도 무한대로 늘어났다.

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특히 이정현 남편은 아내가 멘붕이 온 와중에도 기름을 넣기 위해 유독 복잡한 도로가에 위치한 주유소를 콕 집어 "1900원대 주유소를 가야 한다"고 주장해 눈길을 끌었다. 이 와중에 저렴한 곳을 찾아낸 짠돌이 남편에게 이정현은 "기름은 자기가 미리 좀 넣어두지"라며 짜증을 냈다.

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주유소 위치는 교통체증 심하기로 유명한 한 사거리 부근이였고, 이에 이정현은 "여기 차 진짜 많은데 왜 이리로 가라고 하느냐"고 분노했다. 우여곡절 끝에 이정현 부부는 해당 주유소에서 무사히 주유를 마쳤다.

한편 이정현은 2019년 3세 연하의 의사와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 2023년에는 남편의 병원 개원을 위해 인천 남동구 구월동의 건물을 194억 원에 매입했다.

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jyn2011@sportschosun.com