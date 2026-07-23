'뼈말라' 해명하더니..류혜영, 이번엔 탈모 의혹 "이것도 저인 걸 어쩌겠나"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 류혜영이 자신을 둘러싼 탈모 의혹에 직접 입을 열었다.

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23일 류혜영의 유튜브 채널에는 '진.짜. 나 혼자 산다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 류혜영은 탈모 의혹과 관련해 솔직하게 말했다.

류혜영은 "누가 저한테 탈모가 있냐고, 탈모 있는 거 아니냐고 물어보셨는데 탈모는 없다"고 웃으며 말했다.

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이어 "머리숱도 그렇게 없는 편은 아니다. 다만 선생님들께서 머리카락이 엄청 얇은 편이라고 많이 말씀해 주신다"고 설명했다.

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또 "머리도 많이 빠지는 편은 아니다"라며 "두피가 너무 하얗다는 이야기는 많이 들었다. 그렇지만 이것도 저인 걸 어쩌겠느냐"고 담담하게 털어놨다.

끝으로 류혜영은 "저는 아무튼 건강합니다. 탈모도 없습니다"라며 의혹을 일축한 뒤 "머리에 변화가 있어서 한번 찍어봤다"고 덧붙였다.

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앞서도 류혜영은 '뼈말라' 몸매에 대해서 해명해 화제를 모았다. 그는 "다이어트 한 적 없고 살도 사실은 빠진 적이 없다. 25살 이후로 다이어트한 적이 없다"고 강조했다.

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이어 "운동은 계속했는데 선생님을 바꾸면서 자세교정 위주의 운동을 되게 열심히 했다"며 몸매 변화의 이유를 설명했다. 또 "몸무게는 사실 진짜 변화가 없다. 10년 전부터 항상 1~2kg 안에서 왔다 갔다 한다"고 덧붙였다.

jyn2011@sportschosun.com