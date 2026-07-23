'3번 재결합' 나한일♥유혜영 미모의 딸, 알고보니 여배우였다..."우리의 보물" (특종세상)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 나한일과 유혜영 부부가 두 번의 이혼과 세 번의 재결합을 거쳐 다시 가족으로 하나가 된 이야기를 공개했다. 특히 부모를 다시 이어준 딸 혜진 씨의 깊은 마음과 근황이 공개되며 관심을 모았다.

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23일 방송된 MBN '특종세상'에서는 '두 번의 이혼과 세 번의 재결합, 배우 나한일·유혜영 부부의 사연' 편이 공개됐다.

이날 나한일은 경기도 양평에서 아내 유혜영과 특별한 시간을 보냈다. 두 사람은 함께 여행을 떠나며 오랜 부부 생활을 돌아봤고, 나한일은 아내를 위해 직접 아침상을 차리는 등 달라진 모습을 보여줬다.

나한일은 "우리가 신혼여행을 갔던가? 기억이 없는 걸 보니 안 간 것 같다"며 "결혼식 날에도 촬영이 있어서 식을 마치고 촬영하러 갔다"고 과거를 떠올렸다. 이에 유혜영은 "처음 결혼식?"이라고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

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두 사람은 당대 최고의 스타 커플로 주목받았지만 결혼 생활은 순탄하지 않았다. 유혜영은 "결혼하고 두세 달 뒤부터 결혼을 잘못했다는 생각을 했다"며 "성격과 코드가 너무 맞지 않았다. 남편은 허황된 일도 끝까지 가려고 했다"고 털어놨다.

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결국 결혼 9년 만에 첫 번째 이혼을 맞은 두 사람은 2년 뒤 재결합했지만, 다시 갈등을 겪으며 2015년 두 번째 이혼을 하게 됐다.

나한일은 "돌이켜보면 전부 내 잘못이다. 다른 이유가 없다"며 과거 자신의 부족했던 점을 인정했다. 사업 실패와 경제적 어려움으로 가족에게 상처를 줬던 시간도 솔직하게 털어놨다.

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이후 두 사람을 다시 이어준 중심에는 딸 혜진 씨가 있었다. 유혜영은 "우리들의 보물이고 다이아몬드다. 혜진이가 없었으면 어떻게 했을까 싶다. 우리 인생이 바뀌었다"고 애정을 드러냈다.

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방송에서는 두 사람이 딸이 운영하는 카페를 찾는 모습도 공개됐다. 배우 활동을 했던 혜진 씨는 최근 카페를 운영하며 새로운 삶을 시작했고, 나한일은 직접 커피를 서빙하며 딸을 돕는 다정한 아버지의 모습을 보여줬다.

혜진 씨는 "아빠가 많이 노력하려고 하는구나 싶다"며 변화한 아버지를 바라봤다.

나한일·유혜영 부부의 세 번째 재결합 역시 딸의 설득이 큰 역할을 했다. 나한일은 "네가 아빠와 엄마를 설득하지 않았다면 다시 만날 일이 없었다"며 딸에게 고마움을 전했다.

딸 혜진 씨는 부모의 이혼 당시 힘들었던 기억도 털어놨다. 그는 "원망보다는 속상함이 컸다. 부모를 잘못 만났다고 생각한 적은 없다"며 "엄마 아빠 딸이라서 누린 것도 많고 고마운 점이 많다"고 말했다.

이어 "아빠는 사랑한다고 많이 하는데 저는 한 번도 한 적이 없다. 제가 무뚝뚝하다"며 눈물을 보여 가족을 향한 애틋한 마음을 전했다.

shyun@sportschosun.com