'27조 자산가♥' 이혜영, 집 전체가 갤러리 같아...대저택 거실 '시선 강탈'

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 겸 배우이자 화가로 활동 중인 이혜영이 감각적인 인테리어가 돋보이는 집에서의 일상을 공개하며 눈길을 끌었다.

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23일 이혜영은 "Let's go!!!!!!! 알로하 일어나!"라는 글과 함께 반려견과 함께하는 평화로운 일상을 담은 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이혜영은 거실 한가운데 놓인 대형 소파에 편안하게 몸을 기댄 채 여유로운 오후를 만끽하고 있다. 반려견과 함께 휴식을 즐기는 자연스러운 모습에서는 꾸밈없는 일상이 고스란히 전해졌다.

무엇보다 시선을 사로잡은 것은 집 안 분위기였다. 넓은 거실에는 감각적인 디자인의 가구와 고급 인테리어 소품, 작품들이 조화롭게 배치돼 마치 갤러리를 연상케 하는 분위기를 자아냈다. 화가로도 활동 중인 이혜영의 예술적 감각이 집 안 곳곳에 녹아들며 남다른 안목을 드러냈다.

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평소 인테리어와 미술에 남다른 관심을 보여온 이혜영은 자신의 SNS를 통해 집 안 풍경과 작품들을 꾸준히 공개하며 많은 관심을 받아왔다. 세련된 공간 연출과 감각적인 라이프스타일은 팬들의 감탄을 자아내고 있다.

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한편 이혜영은 2004년 가수 이상민과 결혼했지만 이듬해 이혼했다. 이후 2011년 금융 사업가와 재혼했으며 의붓딸과 함께 행복한 가정을 꾸리고 있다.

남편은 국내 대표 사모펀드 운용사 경영진으로 알려졌으며, 약 27조 원 규모의 자산을 운용하는 것으로 전해져 화제를 모으기도 했다.

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이혜영은 지난 2021년 폐암 진단을 받고 폐 일부를 절제하는 대수술을 받았다. 이후 건강을 회복한 그는 방송과 미술 활동을 병행하며 활발한 활동을 이어가고 있으며, SNS를 통해 일상과 작품 활동을 꾸준히 공유하며 팬들과 소통하고 있다.

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shyun@sportschosun.com