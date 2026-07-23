한가인, 류수영표 떡볶이 혹평.."완성도 떨어지고 애매, 맛 조화롭지 못해"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 한가인이 류수영 표 떡볶이에 가감없는 맛 평가를 내놨다.

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23일 '자유부인 한가인' 유튜브 채널에는 '유튜브에서 조회수 높은 떡볶이 레시피를 따라하면 진짜 맛있을까?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한가인은 "유튜브에서 조회수가 많이 나오는 떡볶이 레시피가 진짜 맛있을지 궁금해졌다. 조회수가 많은 순으로 몇 가지 만들어보고 신랄하게 평가해 보려고 한다"라고 말했다.

먼저 맛본 떡볶이는 류수영 표 평생 떡볶이였다. 한가인은 레시피를 보며 떡볶이를 조리하기 시작했다. 제작진은 한가인에게 류수영과 친분이 있냐고 물었고, 한가인은 "전혀 모른다. 먹을 거 리뷰 할 때 맛없는 걸 맛있다고 말할 줄 모른다. 얼굴에서 다 티가 난다"라며 객관적인 맛 평가를 예고했다.

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한가인은 맛을 본 후 얼굴을 찡그렸고 "떡 질감, 양념은 괜찮은데 맛이 조화롭지 못하다. 짠맛, 단맛, 매운맛이 따로 논다"라고 말했다. 이어 "완성도가 살짝 떨어지는 느낌"이라며 다시금 돌직구를 날렸고, "진짜 친분 없는 듯"이라는 자막이 담겨 웃음을 안겼다.

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한가인은 "맛없는 떡볶이는 아니다. 맛은 있는데 그냥 그렇다. 애매하다. 제가 잘못 만든 걸 수도 있다. 똑같이 해도 맛이 다를 수 있지 않나. 요리 실력의 차이일 수도 있다. 류수영 씨가 했을 땐 괜찮은데, 제가 해서 이 맛이 나는 건 아닐까 싶다"라며 총평했다.

한가인은 총 5종의 떡볶이를 만들어 먹었고, 최종 순위도 매겼다. 류수영 표 떡볶이는 5위에 올랐고, 한가인은 "제가 잘못 만든 거라고 생각한다"라며 류수영의 레시피가 아닌 자신의 조리 실력 탓으로 돌렸다.

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joyjoy90@sportschosun.com