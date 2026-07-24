[SC인터뷰] "하루에 5끼씩 먹으며 8kg 증량"…돌아왔구나, '킬쇼2' 이동욱(종합)

사진=킹콩 by 스타쉽

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[스포츠조선 조지영 기자] 죽은 줄 알았던 정진만, 배우 이동욱(45)이 거짓말처럼 돌아왔다.

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디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'(지호진·이권 각본, 이권 연출)에서 전직 바빌론 출신 용병이자 킬러들을 위한 쇼핑몰 머더헬프의 설립자 정진만을 연기한 이동욱. 그가 23일 오후 서울 강남구 신사동에서 스포츠조선과 만나 2년 만에 돌아온 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'로 시청자를 만난 소감부터 작품에 쏟은 열정을 고백했다.

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안(김혜준)이 살아 돌아온 진만과 함께 바빌론 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈다. 앞서 지난 2024년 1월 시즌1 공개 당시 뉴욕타임스 베스트 TV쇼 2024 최고의 인터내셔널 TV쇼 선정, 미국 타임지 2024 올해의 한국 드라마 TOP4 등 전 세계적인 호평을 끌어내며 디즈니+ 대표 시리즈로 자리매김한 '킬러들의 쇼핑몰' 시리즈는 2년 만에 시즌2로 컴백, 전 세계 시청자의 관심을 한 몸에 받았다.

특히 시즌1 당시 충격적인 죽음, 그리고 살아 돌아온 반전 엔딩으로 2년간 시청자의 궁금증을 자아낸 삼촌 정진만을 연기한 이동욱은 시즌2에서 한층 깊어진 감정선과 더 강렬해진 액션으로 캐릭터의 진화를 선보일 예정이다. 조카 지안을 지키기 위해 스스로를 죽음으로 위장한 후 동료들과 비밀스러운 작전을 펼친 진만으로 열연을 펼친 이동욱은 시즌2를 통해 총기 액션부터 맨몸 격투, 와이어 액션까지 대부분의 액션 신을 직접 소화, 압도적인 존재감으로 '킬러들의 쇼핑몰' 시리즈를 이끌 전망이다.

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이날 이동욱은 "시즌1이 많은 사랑을 받아서 시즌2를 할 수 있게 돼 굉장히 기쁘다. 개인적으로 정진만이라는 캐릭터와, '킬러들의 쇼핑몰' 시리즈 속 캐릭터들을 좋아한다. 새로움을 느낄 수 있는 작품과 캐릭터였는데 한 번 더 할 수 있게 되어 좋다. 주인공인데 많이 안 나온다는 점이 새롭게 느껴지더라. 또 킬러들의 세계관이 너무 독특하고 재미있지 않나? 내가 지금까지 해보지 않은 캐릭터라 더 새롭게 느껴진 것 같다. 사실 시즌1을 시작할 때는 시즌2를 염두에 두지 않았지만 시즌1이 공개되고 얼마 지나지 않아 내부적으로 시즌2 이야기가 오가서 간극이 크게 낯설지는 않았다. 사실 시즌2를 한다고 해서 새롭게 준비한 것보다는 시즌1에서 연장선의 이야기를 가지고 가니까 그런 부분을 잘 살리려고 노력했다. 일단은 시즌1보다 재미없으면 안 된다고 생각했는데, 그래서 감독과 작가가 고생하지 않았나 싶다. 시청자들로부터 '기다린 보람이 있다' '역시 재밌다'라는 반응을 보고 싶다"고 바람을 전했다.

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작품을 선택하는 데 있어서 분량을 따지지 않는다는 이동욱은 "작품을 선택할 때 전체를 보는 성향이 있다. 지난 2024년 개봉한 영화 '하얼빈'(우민호 감독)도 특별 출연이었다. 분량을 신경 쓰지 않고 작은 바람이 있다면 내가 빛을 발할 수 있는 순간이 단 한 번이라도 있으면 작품을 선택하게 된다. 내겐 분량이 중요하지 않다. '킬러들의 쇼핑몰' 시리즈도 그런 이유였다. 실제로 나는 '킬러들의 쇼핑몰' 시리즈의 경우 정지안을 연기한 김해준이 진정한 주인공이라고 생각한다. 그래서 김혜준에게 많이 떠넘기고 있기도 하다"고 너스레를 떨었다.

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사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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'킬러들의 쇼핑몰' 시청자들이 오매불망 기다렸던 시즌2에 대한 차이도 설명했다. 이동욱은 "시즌2에서 정진만이 달라진 점은 액션 분량 자체가 조금 늘어났다. '킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 뒷부분에 공개가 될 예정인데, 지금까지 보지 못한 정진만의 새로운 모습을 볼 수 있다. 전편보다 더 잔인함을 볼 수 있을 것이다"고 예고해 기대를 더했다.

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그는 "액션 연기를 어떻게 준비했냐는 질문을 들을 때마다 사실 할 말이 없더라. 거짓말로 지어낼 수가 없지 않나? 그래서 늘 하던 대로 했다고 말을 하곤 한다. 액션을 아예 처음 한 것도 아니다. '구미호뎐' 때도 액션을 많이 소화했다. '킬러들의 쇼핑몰' 시리즈는 액션 팀에 대한 믿음이 있다. 액션에 대한 안전이 가장 중요하다고 생각했고 실제로도 다치지 않아야 계속 촬영할 수 있다. 그런 부분에 있어서 큰 믿음을 주기 때문에 액션에 대한 어려움은 없었다. 오히려 조한선이 나보다 더 고생했다. 조한선이 연기한 베일이 한 쪽 눈을 가리지 않았나. 거리감에서 힘든 부분이 있었을 텐데 합이 안 맞으면 크게 다칠 수 있다. 그런 부분에서 조한선이 고생을 많이 해서 늘 미안했다"고 추켜세웠다.

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2년 만에 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'를 임한 과정에도 "2년 만에 촬영을 한다는 지점에서 걱정은 했다. 원래 걱정하는 성격이 아닌데, 첫 촬영 나가기 전날 떨리더라. 그러한 떨림을 가지고 첫 촬영 현장에 갔는데 시즌1 스태프가 다 넘어와서 너무 익숙하고 반갑더라. 그 전날의 긴장감은 스태프들 얼굴 본 순간 싹 사라졌다. 마치 어제 본 사람 같았다"며 "외적으로 준비한 부분은 평소보다 정진만을 연기할 때 체중을 8kg 증량한다는 지점이 있다. 또 정진만이 2년 사이에 확 늙어 보이면 안 되니까 늙음을 방지하고자 물도 많이 마셨다. 8kg 증량하는 게 솔직히 정말 어렵고 싫다. 평소에 이동욱의 체형과 정진만의 체형은 변화가 있어야 한다. 상대 용병 조직에 맞서는 캐릭터이기 때문이다. 바빌론이라는 엄청난 회사에 덤비는 캐릭터니까 우뚝 서 있는 피지컬이 필요하다고 생각해서 정진만을 연기할 때는 증량을 하게 됐다. 일단 많이 먹었다. 하루에 4~5끼씩 먹었는데, 그걸 단백질 위주로 먹어야 했다. 그래서 먹는다는 행위보다는 입에 집어넣는 과정이 되어서 너무 괴롭다"고 고충을 털어놨다.

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다시 만난 머더헬프 크루들에 대한 신뢰와 특히 조카 정지안 역의 김혜준에 대한 애정이 남다르다던 이동욱은 "시즌1에서 삼촌 진만과 조카 지안의 케미는 있었지만 아역 부분이 커서 김혜준과 케미가 많지는 않았다. 시즌2에서는 확실히 김혜준과 서로의 감정을 교류하는 시간이 늘었다. 지안이가 성장했고 앞으로 어떻게 살아야 할지 고민을 진만 역시 깊게 고민하는 대목이 많이 나온다. 지안도 자신의 생각이 확고해지면서 그걸 맞춰주는 삼촌의 변화도 보인다. 김혜준과도 좀 더 친해지고 편해졌다. 연기하는 데 있어서 자유로워진 것 같다. 그게 꼭 현장에서 중요하다 생각하지 않지만 두 배우가 인간적인 유대감이 있으면 더 자유롭게 편안한 지점이 보이는 것 같다. 해를 거듭하면서 조금 더 친해지고 편해지는 것 같다. 시즌1도 크게 불편한 점은 없었던 것 같다"고 설명했다.

이어 김혜준에 대해 "감히 내가 평가할 수 없는 배우다. 너무 대단한 배우다. '킬러들의 쇼핑몰' 시리즈 촬영할 때나 완성본을 볼 때 김혜준이 정말 고생을 많이 했다. 몸적으로 마음적으로, 또 분량으로도 고생을 많이 했다. 그걸 잘 끌고 갔고 현장에서도 얼굴 찌푸리지 않고 묵묵히 해내는 모습이 너무 대단한 배우인 것 같다"며 "시즌1에서 '잘 들어, 정지안'이라는 말을 정말 많이 했는데 시즌2에서는 확실히 '잘 들어, 정지안' 이야기를 안 하게 됐다. 진만이 그동안 가르친 것이다. 지안이도 이제 많이 안다. 예고편에도 나왔지만 이제 '잘 들어 삼촌' '잘 들어, 정진만'이라고 하더라. 삼촌한테 배운 걸 그대로 써먹더라. 애들 앞에서는 뭘 못 하겠다"고 특유의 농을 던져 장내를 파안대소하게 만들었다.

머더헬프 크루들과의 관계도 돈독했다. 이동욱은 "너무 편했다. 다들 각자 엄청 준비를 한 느낌이더라. 시즌1보다 이를 갈고 온 느낌이었다. 그래서 나도 열심히 해야겠다는 자극도 있었고 친분이 평소에도 있었다. 이렇게 다시 만나 재미있다 싶더라. 시즌1보다 현장에서 커뮤니케이션이 훨씬 편했다. 깊은 대화를 하지 않아도 눈치를 보고 알아차릴 수 있는 지점이 있더라. 민혜 역을 연기한 금해나나 파신 역의 김민도 워낙 잘하는 친구들이지만 이번 시즌에서 또 다르게 준비해 왔더라. 민혜 캐릭터는 한국에 있는 시간이 길어지니까 말투도 달라졌다. 시즌1에서 안 나왔거나 아주 잠깐 나왔던 친구들도 늘 함께한 사람들처럼 쉽게 녹아들었다. 시즌2에 새롭게 합류한 배우들도 시즌1의 성공을 봤고 열심히 시청하고 온 배우들이라 시즌2를 정말 열심히 준비해서 왔더라. 늘 하는 생각이지만 나만 잘하면 되겠네 싶었다"고 웃었다.

마지막으로 이동욱은 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌3에 대해 "아직 시즌3에 대해 전혀 들은 바 없다. 시즌2도 그랬지만 시즌3 또한 누구 한 명이 하고 싶다고 할 수 있는 프로젝트는 아니다. 시즌3 역시 시즌2의 성공 여부에 따라 결정이 될 것 같다. 사적으로 이권 감독과 대화를 나눴을 때도 아직까지 시즌3에 대한 이야기는 해본 적이 없다. 그럼에도 시즌2가 많은 사랑을 받아 시즌3까지 할 수 있다면 2년 뒤쯤 공개를 할 수 있지 않겠나? 그때까지 정진만이 더 늙지 않도록 노력해야 할 거 같다"며 "지금의 내 바람은 그저 '킬러들의 쇼핑몰'이 시즌제 액션 드라마의 기준이 됐으면 좋겠다는 것이다. 한국 작품도 이런 퀄리티의 액션을 다룬 작품이 있다는 점이 전 세계 팬들에게 좋게 인식되었으면 좋겠다"고 고백했다.

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 이동욱, 김혜준, 조한선, 금해나, 김민, 정윤하, 현리, 오카다 마사키, 이태영 등이 출연했고 전편의 지호진 작가가 각본을, 이권 감독이 연출을 맡았다. 지난 22일 1, 2회 공개를 시작으로 매주 수요일 2개씩, 총 8개의 에피소드로 시청자를 만난다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com