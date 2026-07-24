[SC리뷰] '오디세이' 크리스토퍼 놀란 감독, 축복이 끝이 없네

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[스포츠조선 조지영 기자] 시네마의 과거와 현재, 그리고 미래를 새로 써온 크리스토퍼 놀란 감독이 또다시 자신의 한계를 넘었다.

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2023년 8월 개봉한 '오펜하이머' 이후 3년 만에 꺼내 든 크리스토퍼 놀란 감독의 신작 '오디세이'가 지난 23일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 언론·배급 시사회를 통해 국내 첫 공개됐다. 고전 호메로스의 대서사시 '오디세이아'를 바탕으로 한 '오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등 할리우드를 대표하는 명품 배우들과 대세들이 총출동한 초호화 블록버스터다.

영화는 트로이 목마 전략으로 10년의 전쟁을 끝낸 영웅 오디세우스(맷 데이먼)가 고향 이타카로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 귀향길을 전면에 내세웠다. 지옥과도 같은 전쟁을 끝내고 마침내 고향으로 돌아가던 오디세우스와 그의 부하들이 거쳐야 했던 각종 고행길은 포세이돈의 아들 외눈박이 거인 폴리페무스부터 약초의 마녀 키르케, 노랫소리로 어부들을 유혹하는 님프 세이렌 등 인간이 차마 극복할 수 없는 극한의 위기에 맞닥뜨린다. 그때마다 오디세우스가 지략으로 위기를 극복하는 과정을 입체적으로 보여준다. 이 과정은 '오디세이'가 단순히 액션 영화의 스펙터클에만 머물지 않고 전쟁의 참상과 트라우마, 고향을 향한 그리움과 고뇌, 집념을 주인공 오디세우스를 통해 치밀하게 조명해 관객의 싶은 공감을 자아낸다.

신과 맞서 각종 고난에 빠지는 오디세우스와 동시에 이타카에 남겨진 아들 텔레마코스(톰 홀랜드)의 위기도 함께 그려진다. 얼굴도 기억나지 않는 아버지 오디세우스를 기다리며 어머니이자 이타카의 왕비 페넬로페(앤 해서웨이)를 지켜야 하는 아들의 고군분투와 구혼자들의 침탈 속에서도 오디세우스의 죽음을 믿지 않고 정조를 지키려는 페넬로페의 이야기까지 교차 편집되며 긴장감을 극대화했다. 이러한 크리스토퍼 놀란식 화법 덕분에 관객은 숨 돌릴 틈도 없이 긴장의 끈을 놓지 못하고 온전히 '오디세이'에 집중하게 된다.

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영상미 또한 '갓벽'하다. '아날로그 리얼리즘' 연출관을 충실히 이어가고 있는 크리스토퍼 놀란 감독은 이번 '오디세이'에서도 그 고집을 꺾지 않은 예술혼을 펼쳤다. 영화 역사상 처음으로 전 분량을 IMAX 70mm 카메라로 촬영한 크리스토퍼 놀란 감독은 신화 속 판타지적인 스토리와 비주얼을 현실에 완벽히 구현해 관객들을 신화의 한가운데로 끌어들인다. 영화가 하나의 거대한 예술 작품으로 느껴지는 짜릿한 카타르시스를 온몸으로 체험할 수 있는 것.

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실제 바다 위에서 바이킹선을 띄워 촬영하고, 거대한 수조에 실제 제트 엔진을 동원해 거센 폭풍우 장면을 연출하는 등 크리스토퍼 놀란 감독의 광기에 가까운 집념 덕분일까. '신의 경지'와 같은 물오른 연기를 펼친 배우들의 열연도 '오디세이'의 품격을 한 단계 높여준다.

'오디세이'는 OTT 플랫폼이 주류가 된 시대에 '왜 우리는 여전히 극장에 가는가?"라는 질문에 내놓은 크리스토퍼 놀란 감독의 가장 이상적이고 완벽한 답이다. 영화라는 예술이 도달할 수 있는 가장 아름다운 정점이 '오디세이'를 통해 구현됐다. 172분이 17분 2초가 되는 기적의 마스터피스. '오디세이'는 크리스토퍼 놀란 감독과 동시대를 사는 전 세계 관객들이 누릴 수 있는 가장 존엄한 특혜다.

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'오디세이'는 오는 8월 5일 개봉한다. 쿠키 영상은 없다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com