'67세' 이경규, 발음 어눌해져 '건강이상설' 파장..."건강 잃으면 다 잃는다" 걱정

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 이경규가 최근 불거졌던 건강 이상설에 대해 직접 입을 열며 과거 협심증 투병 사실과 현재 건강 상태를 솔직하게 털어놨다.

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23일 유튜브 채널 '갓경규'에는 '중장년이라면 꼭 확인해야 할 이경규의 뇌졸중 예방방법 공개(청년층도 안심X)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이경규는 "여름을 맞아 질병 특집을 하고 있다. 오늘은 권위 있는 교수님을 만나 뇌질환과 뇌혈관 건강에 대해 자세히 들어보려고 한다"며 "나이가 들수록 건강에 대한 걱정이 많아진다"고 말했다.

이에 제작진은 "최근 댓글에서도 건강을 걱정하는 반응이 많았다"고 언급했고, 이규는 최근 제기된 건강 이상설을 직접 언급했다.

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그는 "요즘 어떤 분들이 '발음이 많이 안 좋다'며 건강 이상설을 이야기하시더라"며 "방송을 오래 하다 보니 말을 대충 할 때도 있다. 그러다 보니 그렇게 보인 것 같다"고 웃으며 해명했다.

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이어 과거 심장 질환을 앓았던 사실도 고백했다. 이경규는 "실제로 심장에 문제가 있었다. 관상동맥이 막혀 협심증 진단을 받았고 스텐트 시술을 받았다"며 "그 이후로는 뇌혈관도 안전한 건 아닐 수 있다는 생각이 들었다"고 털어놨다.

전문의는 뇌경색과 뇌출혈의 차이, 뇌졸중의 초기 증상에 대해 설명했다.

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이를 들은 이경규는 "과도한 스트레스나 음주, 흡연이 원인이 되느냐"고 물었고, 전문의는 "맞다. 특히 고혈압, 당뇨, 고지혈증이 있는 사람은 더욱 주의해야 한다"고 답했다.

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이경규는 "13년 전 관상동맥이 막혀 스텐트를 넣었는데 당시에는 혈관이 막힌 줄도 몰랐다"며 "정밀검사를 받고 나서야 알았다. 그때는 제대로 걷지도 못했다"고 회상했다.

이어 "뇌출혈 검사를 받았을 때는 괜찮다고 들었다"고 했지만, 전문의는 "뇌출혈과 뇌경색은 다른 문제다. 심근경색 병력이 있는 만큼 뇌혈관도 위험 요소가 있을 수 있다"고 설명했다.

예상치 못한 답변에 이경규는 충격을 감추지 못했다. 그는 "담배는 끊은 지 15년 정도 됐지만 며칠 전 술은 마셨다"고 솔직하게 말했고, 전문의는 "술은 가능한 끊는 것이 가장 좋다. 마신다면 한 달에 한두 번, 소주 반 병 이하로 제한하는 것이 좋다"고 조언했다.

이경규는 "소주 반 병만 마시라고 하면 차라리 안 마시는 게 낫겠다. 그 정도는 입가심밖에 안 된다"고 너스레를 떨면서도 씁쓸한 표정을 지었다.

치매에 대한 이야기도 이어졌다. 전문의가 "같은 질문을 반복하거나 날짜를 자주 잊는 것이 대표적인 증상"이라고 설명하자 이경규는 자신도 아침과 점심에 무엇을 먹었는지 쉽게 떠올리지 못했고, 날짜와 요일도 헷갈리는 모습을 보여 긴장감을 자아냈다.

또 그는 "아버지가 오랫동안 이 질환으로 투병하시다 돌아가셨다. 부모의 병력이 자식에게도 영향을 미치느냐"고 물었고, 전문의는 "유전적 요인은 분명 존재한다. 그렇기 때문에 젊을 때부터 꾸준한 관리가 무엇보다 중요하다"고 답했다.

검사를 마친 뒤 이경규는 한동안 말없이 한숨을 내쉰 뒤 "건강을 잃으면 모든 것을 잃는 것과 같다"며 "담배를 끊은 것처럼 술도 줄이면서 건강을 더 철저히 관리하겠다"고 다짐했다.

앞서 이경규는 최근 유튜브 영상에서 다소 어눌한 말투를 보여 일부 누리꾼들 사이에서 건강 이상설이 제기된 바 있다. 이에 소속사는 "장시간 촬영에 따른 일시적인 컨디션 난조일 뿐 건강에는 전혀 문제가 없다"고 해명했으며, 이경규 역시 방송을 통해 "전혀 문제없다. 멀쩡하다"고 직접 건강 이상설을 일축한 바 있다.

shyun@sportschosun.com