"아빠 없는 애로 만들었다" 유혜영♥나한일, 2번 이혼→3번째 재결합...끝내 눈물

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 나한일과 유혜영 부부가 두 번의 이혼과 세 번의 재결합을 거쳐 다시 함께하게 된 인생 이야기를 공개했다. 오랜 갈등과 상처 끝에 가족의 의미를 되찾아가는 두 사람의 모습이 시청자들의 눈길을 끌었다.

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23일 방송된 MBN '특종세상'에서는 '두 번의 이혼과 세 번의 재결합, 배우 나한일·유혜영 부부의 사연' 편이 공개됐다.

이날 나한일은 경기도 양평에서 아내 유혜영과 특별한 시간을 보내며 근황을 전했다. 두 사람은 결혼 후 제대로 떠나지 못했던 여행을 함께하며 서로를 돌아보는 시간을 가졌다.

나한일은 과거를 회상하며 "신혼여행을 갔던 기억이 없다. 결혼식 날에도 촬영이 있어서 끝나고 촬영장에 갔다"고 털어놨다.

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두 사람은 드라마 '무풍지대'를 계기로 만나 3개월 만에 결혼했다. 당시 톱스타들의 만남으로 큰 화제를 모았지만 결혼 생활은 순탄하지 않았다.

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유혜영은 "결혼하고 두세 달 뒤부터 결혼을 잘못했다는 생각을 했다. 성격과 코드가 너무 안 맞았다"며 "헤어질 수밖에 없었다"고 밝혔다.

결국 결혼 9년 만에 첫 번째 이혼을 한 두 사람은 2년 뒤 재결합했지만 다시 갈등을 겪으며 2015년 두 번째 이혼을 맞았다.

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나한일은 "돌이켜보면 전부 내 잘못이다. 내가 잘못했다"며 과거 자신의 부족했던 점을 인정했다. 특히 사업 실패와 경제적 어려움으로 가족에게 상처를 줬던 시간을 돌아봤다.

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두 사람의 세 번째 재결합에는 딸 혜진 씨의 노력이 컸다. 딸은 부모의 재결합을 설득했고, 오랜 갈등 끝에 다시 가족이 함께할 수 있도록 힘을 보탰다.

끊어진 두 사람의 인연에 큰 힘이 됐던 딸. 나한일은 "우리 애가 초등학생일 대 이혼했다는 게 공표가 됐다. 1, 2학년 때인데 애들이 학교에서 딸을 놀린 거다"라고 속상해 했다.

유혜영은 "애가 어리다보니 마음이 아프더라. 아빠 없는 애로 만들어줬다던가, 다른 가족들 보면 화목해보이고 애 때문에 마음이 많이 아팠다. 그래서 다시 재결합하게 된 거다"라고 털어놓았다.

나한일은 "네가 엄마와 아빠를 설득하지 않았다면 다시 만날 일이 없었다"며 딸에게 고마움을 전했다.

현재 나한일은 가족을 위한 남편으로 변했다. 아내를 위해 족욕과 마사지를 해주는가 하면, 세 끼 식사를 직접 준비하며 달라진 모습을 보였다.

유혜영은 "살면서 행복하다고 생각해본 적이 없는데 지금은 행복하다. 지금까지는 잘해왔다고 생각한다"고 말했다.

딸 혜진 씨 역시 부모를 향한 깊은 마음을 전하며 눈물을 보였다. 그는 "부모님을 원망한 적은 없다. 엄마 아빠 딸이라서 누린 것도 많고 고마운 점이 많다"며 "두 분 모두 힘들어 보였다"고 말했다.

shyun@sportschosun.com