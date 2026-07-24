손담비, 연예인 집 자랑 끝판왕...최첨단 럭셔리 하우스 공개 "내돈내산"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 겸 배우 손담비가 새롭게 이사한 집의 내부를 처음으로 공개하며 눈길을 끌었다.

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최근 손담비는 자신의 SNS를 통해 이사를 마치고 인테리어를 완료한 새 집을 소개하는 영상을 공개했다.

손담비는 탁 트인 복층 구조와 호텔을 연상시키는 인테리어, 고급 가전과 맞춤형 시설까지 갖춘 럭셔리 하우스를 공개했다.

현관을 들어서자 가장 먼저 시선을 사로잡은 것은 시원하게 뚫린 복층 구조의 거실이었다. 넓은 공간감과 감각적인 인테리어가 어우러져 마치 고급 펜트하우스를 연상케 하는 분위기를 자아냈다.

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손담비는 "저희 집에 온 걸 환영한다"며 "제가 정말 '이거 없으면 못 산다' 싶은 아이템들을 소개해드리겠다"고 말하며 집 곳곳을 직접 소개했다.

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최근 일부 연예인들의 초호화 집 공개를 둘러싸고 대중의 호불호가 이어지는 가운데, 손담비는 소개 도중 "이건 전부 내 돈 주고 산 것"이라며 '내돈내산'임을 강조해 눈길을 끌었다.

특히 욕실에 설치된 천장형 환풍 시스템을 자랑하며 "여름에는 시원한 바람이 나오고 겨울에는 따뜻한 바람이 나와 샤워하기 좋다. 머리도 바로 말릴 수 있어서 정말 만족하며 쓰고 있다"고 설명했다.

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이 밖에도 거실에는 대형 실링팬이 설치돼 있었고, AI 기반 맞춤형 영양제를 자동으로 제공하는 스마트 기기 등 최신 생활가전도 갖춰져 있어 감탄을 자아냈다. 곳곳에는 감각적인 가구와 소품이 배치돼 세련된 인테리어 감각도 드러났다.

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앞서 손담비는 월세 1000만 원, 관리비만 80만 원 이상으로 알려졌던 이태원 신혼집을 떠나 새로운 보금자리로 이사한다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

새 집을 꾸미는 과정에서도 남다른 애정을 보였다. 최고급 인테리어를 위해 여러 프리미엄 매장을 직접 찾았고, 특히 딸 해이의 방에는 이탈리아 명품 수전 브랜드 제품을 선택하는 등 세심한 부분까지 신경 쓰며 '딸바보 엄마'의 면모를 드러냈다.

손담비는 지난 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 지난해 4월 딸 해이 양을 출산했다. 이후 육아와 자기관리를 병행하는 일상을 꾸준히 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com