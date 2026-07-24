'금수저' 레이디제인, CEO父 재산 상속 여부 주목.."사회 환원한다는데 물려줄지"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 레이디제인이 사주 풀이 중 아버지의 재산 상속 여부를 물어 눈길을 끌었다.

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23일 레이디제인의 유튜브 채널에는 '레이디제인은 결혼 잘한걸까? 쌍둥이는 공부 잘하나요? 사주풀이'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 레이디제인은 남편 임현태와 함께 사주를 보러 갔다. 그는 역술인에게 "제가 불안정한 직업을 가졌는데 앞으로 어떻게 해야 하나"라고 털어놨고, 역술인은 "내년엔 뭔가를 터트려 유명해질 일이 생길 수 있다. 본인은 책을 한 번 쓴다. 사업적으로도 좋은 일"이라고 내다봤다.

그러자 레이디제인은 "저 로또 안 되냐. 일확천금의 운이 있나"라며 재물운에 대해 물었고, 역술인은 "없는 팔자"라고 단호하게 말했다.

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역술인은 이어 "아버지가 물려주시는 것 말고 본인은 그런 운은 없다"라고 짚어 눈길을 끌었다. 레이디제인의 아버지는 신용카드 단말기를 최초 개발한 전자회사 CEO로, 업계에서 꾸준히 성과를 낸 인물이다. 이로 인해 레이디제인은 '금수저'로 주목받기도 했다.

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레이디제인은 이어 "아버지가 (재산을) 물려주실까요? 아빠가 매일 '내 재산은 사회에 환원한다'라고 말씀하신다"라며 아버지의 재산 상속 여부에 주목했고, 역술인은 "반은 온다고 본다"라고 말했다.

한편 레이디제인은 2023년 10세 연하 배우 임현태와 결혼, 슬하에 딸 쌍둥이를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com