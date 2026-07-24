이지혜, '美 거주' 붕어빵 친언니 공개.."한국 오자마자 새치 염색해줬다"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 이지혜가 똑 닮은 친언니를 공개했다.

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23일 '밉지않은 관종언니' 유튜브 채널에는 '잠실 50년 전통! 재개발전에 꼭 가야하는 숨은 맛집 천국 '장미상가' 맛집 TOP5 최초공개(이지혜 친언니)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이지혜는 장미상가 맛집들을 찾기 전, "특별한 맛 평가단이 있다"라며 미국에서 온 언니와 조카를 소개했다. 먼저 향한 곳은 순댓국집이었다. 이지혜는 언니를 향해 "언니가 저보다 말술이다. 청주를 5병을 마신다"라며 갑자기 폭로해 언니를 당황하게 했다.

이어 "저는 언니랑 살면서 언니를 의식하지 않았다. 언니가 저를 의식했다. 언니가 저보다 예쁘고 공부를 잘했지만 저도 예쁘다고 생각했다"라며 장난스레 도발했고 언니는 "황당하다"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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두 사람은 나이가 들고 각자 자녀를 키우면서 더욱 돈독해졌다고. 이지혜는 "자매가 최고!"라며 언니를 향한 애정을 드러냈다.

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또 이지혜는 "우리 언니 오늘 되게 예쁘다. 머리 자르지 마. (한국에) 오자마자 흰머리가 많아서 내가 염색을 해줬다"라며 다시금 남다른 자매애를 과시했다.

한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼, 슬하에 두 딸을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com