"사진에 전자담배 찍혀서.." 프로미스나인 이채영, 3년만에 밝힌 논란 전말

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 프로미스나인 이채영이 과거 제기됐던 전자담배 의혹에 대해 직접 해명했다.

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23일 유튜브 채널 '입만열면'에는 프로미스나인 이나경과 이채영이 출연한 영상이 공개됐다.

이날 이용진은 이채영에게 "이것만큼은 거짓말 탐지기를 통해서 밝히고 싶은 게 있냐"고 질문했다.

이에 이채영은 전자담배 논란을 언급하며 "저는 비흡연자"라고 밝혔다. 이어 "제 이름을 치면 담배가 뜬다. 저는 비흡연자였고 비흡연자다. 담배를 피운 적이 단 한 번도 없다"고 강조했다.

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이채영은 과거 불거진 논란에 대해 "정말 루머다. 제가 사진을 올렸는데 전자담배가 찍혔다"며 "저와 멀리 있었다. 핑크색이었고 제가 비흡연자라 전자담배인지 몰랐다"라고 설명했다.

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또 "정말 많은 분이 한 치의 의심도 안 하더라. 안 피우면 서운하다고 한다"며 심지어 "전자담배 회사에서 연락이 많이 왔다. 평생 협찬해준다고 했다"고 말해 웃음을 안겼다.

이후 진행된 거짓말 탐지기 검사에서 이채영은 비흡연자라는 결과를 받았다. 이에 그는 "연관 검색어 지워달라. 저 태어나서 담배 한 번도 피운 적 없다"며 "많은 분이 의심도 안 해서 더 억울했다. 되게 필 것 같았나 보다"라고 재차 해명했다.

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이를 들은 이용진은 "많은 사람이 '넌 피울 것 같아'라고 하는 것도 웃기다"며 "확신의 흡연자 상인 거냐"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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jyn2011@sportschosun.com