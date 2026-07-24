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'헤어 논란' 송지효, 스태프 지적에도 못 고쳤다..'집게핀' 또 등장

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'헤어 논란' 송지효, 스태프 지적에도 못 고쳤다..'집게핀' 또 등장

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 송지효가 스태프들의 만류에도 변함없는 '집게핀 사랑'을 보여줬다.

23일 공개된 송지효의 유튜브 채널에는 홀로 여름 캠핑에 나선 그의 모습이 담겼다.

이날 송지효는 무더운 날씨 속 첫 여름 솔로 캠핑에 도전했다. 더위와 벌레와의 사투를 벌이던 그는 결국 집게핀으로 머리를 틀어 올리는 등 꾸밈없는 현실 캠핑 모습을 보여줬다.

'헤어 논란' 송지효, 스태프 지적에도 못 고쳤다..'집게핀' 또 등장

하지만 이를 본 팬들은 "집게핀 또 나왔다", "스태프들이 유튜브 촬영갈때 예쁘게 하고 가길 바랬는데" "이날은 날씨가 더우니 할 만했다" 등 스태프들이 만류했던 송지효의 '집게핀 스타일' 재등장에 다양한 반응을 보였다.

앞서 송지효의 유튜브 채널에는 절친한 헤어·메이크업·코디 스태프들이 출연해 그의 스타일에 대한 이야기를 나눴다.

'헤어 논란' 송지효, 스태프 지적에도 못 고쳤다..'집게핀' 또 등장

당시 헤어 스태프는 평소 집게핀으로 머리를 편하게 올리고 다니는 송지효에게 "나는 제발 그놈의 집게핀 좀 제발 불태워버리고 싶다. 일할 때 하지 말고 집에서 해라. 어디를 갈 때 제발 좀 꾸미고 다니셨으면 좋겠다. 유튜브 촬영 올 때도 예쁘게 다니자"고 솔직한 바람을 전했다.

이에 송지효는 "집게핀은 제가 최대한 안 하도록 하겠다. 근데 집게판을 계속 하지 말라는 얘기는 하지 말아달라"며 나름의 타협안을 내놨다.

하지만 이후 공개된 영상에서도 송지효는 다시 한번 집게핀 스타일을 선보이며 변함없는 '집게핀 사랑'을 보여줘 눈길을 끌었다.

jyn2011@sportschosun.com

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