안선영 "임신중 머리채 잡고 욕하던 母와 의절, 알고보니 치매증상이었다"

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[스포츠조선 김소희 기자]방송인 안선영이 치매를 앓고 있는 어머니의 초기 증상을 뒤늦게 알아차렸던 사연을 털어놓으며 먹먹한 가족사를 전했다.

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23일 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'에는 '부모님의 이런 행동, 치매 초기일 수도 있습니다 | 안선영이 경험한 엄마의 치매 조기 신호'라는 제목의 영상이 공개됐다.

최근 치매를 앓고 있는 어머니와 함께한 영상을 공개한 뒤 예상보다 큰 관심을 받았다는 안선영은 "생각보다 너무 멀쩡해 보이는데 어떻게 치매냐", "꼭 요양원에 계셔야 하냐"는 질문을 많이 받았다며 자신의 경험을 직접 들려주기로 결심한 이유를 밝혔다.

그는 치매는 단순히 기억력이 떨어지는 질환이 아니라, 가족조차 쉽게 알아채기 어려운 다양한 신호로 시작될 수 있다고 강조하며 가장 잊을 수 없는 순간으로 임신 당시를 떠올렸다.

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안선영은 "제가 임신 초반에 잠이 많이 와서 자다가 전화를 못 받았는데 일부러 피한다고 생각하셨는지 집으로 찾아와 문을 따고 들어오셨다"며 "욕을 하시고 감정을 주체하지 못하시다가 결국 제 머리채를 잡으셨다"고 당시를 회상했다.

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이어 "너무 충격을 받아 '엄마도 아니다. 인연을 끊고 싶다'고 했고, 아이를 낳을 때까지 어머니를 만나지 않았다. 사실 아이 낳을 때도 어머니를 부르고 싶지 않았다. 너무 충격을 받아 의절했다"며 "그때는 정말 성격이 변했다고만 생각했는데 지금 와서 보니 치매 초기 증상이었다. 감정조절을 못하고 인격이 괴팍해진다"고 담담하게 털어놨다.

안선영은 "그때는 너무 원망스럽고 화가 났다. 왜 갑자기 사람이 이렇게 변했는지 이해할 수 없었다"며 치매를 알기 전 가족들이 겪을 수밖에 없는 혼란과 고통을 전했다.

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시간이 흐르면서 어머니의 증상은 더욱 분명해졌다.

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안선영은 어머니가 모피코트와 금시계가 사라졌다며 자신을 의심했고, 경비실 CCTV를 확인하기 위해 경찰까지 부르려고 했던 일도 있었다고 밝혔다.

그는 "치매는 단순히 깜빡깜빡하는 병이 아니라 과거와 현재의 기억이 뒤섞여 본인이 믿는 대로 기억하는 경우가 있었다"고 설명하며, 기억이 왜곡되는 치매의 특성을 가족들도 제대로 이해할 필요가 있다고 강조했다.

이상함을 느낀 안선영은 결국 전문의를 찾아 정밀검사를 받았고, 어머니는 알츠하이머 진단을 받았다.

안선영은 "빨리 발견해 치료를 시작한 덕분에 진행이 비교적 천천히 이어졌고 지금도 간단한 의사소통을 하거나 한 달에 한 번 정도 외출을 함께할 수 있다"며 조기 발견의 중요성을 강조했다.

현재 어머니는 전문 요양시설에서 생활 중이라고. 안선영은 "환자를 집에서만 돌보다 보면 가족 모두가 지칠 수 있다"며 "믿을 수 있는 시설을 최대한 빨리 알아보고 미리 대기를 걸어두는 것이 현실적인 방법"이라고 진심 어린 조언도 덧붙였다.

한편 안선영은 2013년 비연예인 사업가와 결혼했으며, 슬하에 아들 바로 군을 두고 있다.