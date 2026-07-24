황정민, 군대간 첫째 아들 자랑 "일본어 현지인처럼 해, 애니로 독학한 실력"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 황정민이 아들의 예상 밖 언어 능력을 공개하며 흐뭇한 미소를 지었다.

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23일 추성훈의 유튜브 채널에는 '입 터진 세 아조씨의 호프집 노가리 모임(ft. 재밌다고 이쒸)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 영화 '호프' 주연배우 황정민과 음문석이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 황정민은 최근 가족과 함께 다녀온 일본 여행 비하인드를 비롯해 아들과 관련된 다양한 에피소드를 털어놨다.

황정민은 "아들이 애니메이션을 보면서 일본어를 잘한다고 했는데 사실 반신반의했다"며 "그런데 일본에 가보니 지하철에서부터 료칸까지 일본어로 술술 이야기하는 걸 보고 정말 깜짝 놀랐다"고 말했다.

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이어 "말은 네이티브처럼 정말 잘하는데 글자는 못 읽는다"며 "애니메이션에서 배운 표현이라 '빨리 가자'도 '빛의 속도로 가자'처럼 이야기한다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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이를 들은 추성훈은 "미국 하와이에서는 어린아이를 혼자 집에 두면 법에 걸린다"며 현지 문화를 언급했고, 이를 계기로 황정민은 아들의 하와이 캠프 경험도 떠올렸다.

황정민은 "우리 아들도 지금은 군대 갔지만 하와이에서 여름·겨울 캠프를 다닌 적이 있다. 영어를 배우라고 보낸 건데 영어는 늘지 않았다"며 웃었다.

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그러면서 "오히려 외국 아이들이 우리 아들한테 한국말을 배워오더라"고 말해 현장을 폭소케 했다.

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한편 황정민은 2005년 결혼했으며 2006년 첫째 아들을, 2018년 둘째 딸을 품에 안았다. 지난 15일 개봉한 영화 '호프'에 출연했다.