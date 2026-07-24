제니, 화제의 신곡 오늘 드디어 공개…서버 마비

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 제니표 서머송이 공개된다.

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제니는 24일 오후 1시 싱글 '레스 댄 어 러버'를 발표한다.

'레스 댄 어 러버'는 제니가 여름을 떠올리며 작사 작곡에 참여한 곡이다. 로파이 사운드 기타와 빈티지 일렉트릭 키보드가 만들어내는 나른한 질감 위로 여름밤의 꿈 같은 낭만을 그려낸 얼터너티브 팝 장르의 곡으로연인도 친구도 아닌 그 어디쯤에 머무는 관계의 설렘과 여운을 '레스 댄 어 러버'라는 표현으로 풀어냈다.

앞서 제니는 글로벌 대형 페스티벌인 폴란드 '오프너 페스티벌'에서 이 곡을 선공개한 바 있다.

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제니는 이번 신곡 작업 전반에 깊이 참여했다. 작사 작곡은 물론 뮤직비디오 디렉팅까지 참여하며 자신만의 독창적인 미감과 감성을 녹여냈다. 스페인에서 촬영한 이번 뮤직비디오는 제니만의 여름 감성이 담겼는데, 특히 티저 콘텐츠가 공개되자마자 카이와의 호흡으로 뜨거운 관심을 받았다.

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또 스포티파이와 애플뮤직을 통해 진행된 프리세이브 페이지 오픈 후에는 대기가 몰려 사이트가 잠시 마비되는 등 제니의 신곡을 향한 관심을 입증했다.

제니는 미국 '롤라팔루자 시카고'와 일본 '서머소닉 2026' 등 대형 페스티벌 무대를 접수한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com