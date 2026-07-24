라붐 출신 해인, 결혼·출산 후 린브랜딩과 전속계약…파워 크리에이터 2막

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 라붐 출신 해인이 새 출발을 선언했다.

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해인은 최근 린브랜딩과 전속계약을 체결했다..

린브랜딩은 24일 "지난 2014년 데뷔한 후 다채로운 매력을 보여준 해인이 그동안 쌓아온 경험과 역량을 바탕으로 더욱 폭넓은 활동을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

해인은 2014년 라붐으로 데뷔해 '상상더하기', '아로아로', 'Hwi hwi' 등의 히트곡을 발표했다. 또 드라마와 예능 프로그램까지 전천후 활약을 보여줬다. 그는 2023년 비연예인과 결혼, 슬하에 두 자녀를 뒀다. 그리고 이번 린브랜딩과의 전속계약을 통해 아티스트 겸 파워 크리에이터로서 방송, 커머스, 라이프스타일 콘텐츠 등 활동 스펙트럼을 넓혀갈 계획이다.

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린브랜딩은 신인 걸그룹 키라스, 아나운서 최은경, 방송인 김빈우, 요리 연구가 홍신애 등 다양한 IP를 기반으로 국내외 시장에서 사업을 전개하고 있는 종합 엔터테인먼트 기업이다. 체계적인 아티스트 매니지먼트는 물론 글로벌 파트너십과 콘텐츠 제작, 커머스까지 사업 영역을 확장하며 경쟁력있는 엔터테인먼트 비즈니스 모델을 구축해 나가고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com