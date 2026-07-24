'출산 3일만 유튜브 중단' 유혜주, 의미심장 영상 "父 자식농사 진짜 잘 지어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 얼짱 출신 유튜버 유혜주가 출산 3일만 유튜브 중단을 선언한 가운데, 의미심장한 영상을 게재했다.

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유혜주의 유튜브 채널 '리쥬라이크'에서는 '아버지 사랑합니다'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

가족들과 아버지 병문안을 위해 부산에 간 유혜주는 형제들과 함께 진솔한 이야기를 나눴다. 유혜주는 "나는 진짜 이번에 느낀 게 우리 아버지 진짜 잘 지어놨네"라고 털어놨고 형제들도 "풍년 정도가 아니"라고 인정했다. 유혜주는 "다섯 명이서 계속 왔다 갔다 하면서 간호하고 나는 위에 있어서 할 수 없고 동생들이 이렇게 하니까 보기 좋고 고맙다. 내가 할 수 있는 건 금전적으로 보탬 될 수 있는 거 밖에 없다"고 아픈 아버지를 챙기는 동생들에 고마워했다.

유혜주의 세 자매는 지난 22일 돌연 유튜브 활동을 잠정 중단해 걱정을 안겼다. 유혜주는 "가족들과 함께 서로를 돌보는 시간을 보내기 위해 리쥬라이크 채널은 잠시 쉬어가려 한다"며 "8월 3일에 업로드하기로 약속드렸던 출산 영상도 부득이하게 일정을 미루게 되었다. 준비해둔 영상들도 추후 차차 업로드하겠다"고 밝혔다.

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동생 유지유, 유현주까지 연이어 "가족과 함께 하는 시간을 보내겠다"며 활동을 잠시 멈춘 가운데, 팬들은 아버지의 건강이 악화된 것이 아닌지 걱정을 하고 있다.

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한편, 얼짱 출신 인플루언서 유혜주는 2011년 코미디TV '얼짱시대5'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 2019년 승무원과 결혼, 2023년 아들을 출산한 유혜주는 지난 19일 둘째 아들을 출산했다.

wjlee@sportschosun.com