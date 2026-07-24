진성, 49세 결혼하자 마자 혈액암 판정 "동갑 ♥아내 없었으면 죽었을 것"(데이앤나잇)

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[스포츠조선 김소희 기자] 트로트가수 진성이 아내에 대한 애정을 드러낸다.

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강진과 진성은 오는 25일(토) 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 35회에서 인생에서 그 누구보다 중요한 아내에 대한 고마움을 솔직하게 풀어놓는다.

진성은 뒤늦은 나이인 49세에 만난 동갑내기 아내에 대해 "아내가 없었으면 나는 죽었을 것"이라고 고백해 모두를 놀라게 한다. 진성은 "결혼 후 림프종 혈액암을 판정받았고, 의사가 '심장 판막증까지 있어서 치료를 많이 받아야 한다'라고 했을 때 '그냥 죽는구나'라는 생각밖에 안 들었다"라고 낭떠러지에서 떨어지는 느낌이었던 순간을 고백한다. 진성은 갑작스러운 죽음의 공포와 더불어 항암 치료를 받을 당시 자신의 침상 옆에서 쪽잠을 자는 아내의 모습이 너무 고통스럽고 괴로웠다고 전해 현장을 먹먹하게 한다.

특히 진성은 항암 6차 치료 당시, 백도라지가 항암 치료에 좋다는 말을 듣고 산을 찾아간 아내가 6m나 되는 바위를 올라가다가 굴러떨어져 추락했던 사건을 전해 모두를 놀라게 한다. 아내는 머리를 여섯 바늘이나 꿰매고 온몸에 상처를 입었지만 남편이 놀랄까 봐 화장으로 상처를 가린 채 집에 돌아왔고, 진성은 "밀랍 인형처럼 하얗게 화장으로 덮은 아내의 얼굴을 보고 정말 많이 울었다"라고 속상했던 심정을 토로한다. 이후 진성은 "저세상 갈 때까지 내가 최선을 다해서 이 사람을 보필해야겠구나"라고 다짐했다고 밝혀 뭉클한 감동을 안긴다.

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강진은 '희자매' 출신 아내 김효선과 40년 넘게 행복한 결혼생활을 이어온 러브스토리를 공개한다. 무명 가수였던 강진이 당시 화려한 톱스타였던 '희자매' 김효선과지인의 생일 파티에서 처음 만나 인연을 맺게 됐다는 것. 특히 술을 마시지 않는 강진이 파티가 끝난 후 김효선을 차로 집까지 데려다줬고, 다음날 김효선이 차 안에 '무대용 벨트'를 두고 내렸다고 연락이 온 후 만남이 이어져서 결혼하게 됐다는, 영화 같은 비하인드 스토리를 전해 환호를 일으킨다.

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뿐만 아니라 강진은 '싱글 대디'로까지 오해받았던 사랑꾼 면모를 전해 현장을 뒤흔든다. 강진은 "어려서부터 아이들 병원에 다 데리고 다니고 예방접종을 맞혔다"라며 바쁜 아내를 대신해 육아와 살림을 도맡아 했다고 전한다. 매번 혼자 아이들을 데리고 병원을 찾은 탓에 의사로부터 "혼자 되신지 얼마나 됐냐?"라며 싱글 대디로 오해받았다는 것. 심지어 강진은 "집에서 애들 밥도 다 차려주고, 앨범 정리 같은 것도 다 제가 했다"라며 최선을 다해 가정에 충실했던 '특급 사랑꾼'임을 증명한다.

한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.