[공식] 조인성, 전세계 영화제 도장깨기中..'가능한 사랑' 베니스영화제 경쟁 부문 초청

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(이창동 감독, 파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작)이 제83회 베니스국제영화제(83rd Venice Film Festival) 경쟁 부문에 공식 초청되며 한국 영화의 위상을 높였다.

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'가능한 사랑'이 오는 9월 2일부터 12일까지 개최되는 제83회 베니스국제영화제 경쟁 부문에 공식 초청됐다.

세계 최초의 국제영화제로서 가장 오랜 역사를 자랑하는 베니스영화제는 토론토국제영화제를 비롯해 칸국제영화제, 베를린국제영화제와 함께 세계 4대 영화제로 꼽히며, 작품성과 대중성을 겸비한 작품들을 소개해왔다.

'가능한 사랑'이 초청된 경쟁 부문은 베니스국제영화제의 메인 섹션이자 황금사자상을 비롯한 주요 상들의 수상작이 선정되는 핵심 부문이다. 지금까지 경쟁 부문에 초청된 대표적인 한국 영화로는 '?어쩔수가없다' '피에타' '친절한 금자씨' 등이 있으며, '가능한 사랑'은 이번 초청으로 베니스국제영화제 경쟁 부문에 진출한 12번째 한국 영화가 되었다.

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특히 이창동 감독은 2002년 제59회 베니스영화제에서 영화 '오아시스'로 감독상 수상 및 문소리의 신인배우상 수상을 이끌어내고 총 5개 상을 휩쓴 데 이어, 24년 만에 다시 경쟁 부문에 이름을 올리며 더욱 큰 화제를 모으고 있다.

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'가능한 사랑'은 해고노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 넷플릭스를 통해 공개될 예정.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com