김아영, 이사한 새집 최초 공개..아기자기 소품 가득 '러블리 하우스'(전참시)

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[스포츠조선 김소희 기자]MBC '전지적 참견 시점'에는 배우 김아영의 새 보금자리가 공개된다.

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오는 25일(토) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 408회에서는 김아영의 새 보금자리 일상이 최초 공개된다. 아기자기한 소품들로 가득한 러블리 하우스에서 눈을 뜬 김아영은 가장 먼저 명상에 나선다. 명상에 집중하던 김아영은 뜻밖의 눈물을 흘린다고. 과연 그 눈물의 의미는 무엇일지 궁금증을 자아낸다. 이어 물구나무를 선 채 대사를 암기하고, 입에 빨대를 문 채 발음 연습에 몰두하는 등 여전히 호들갑스러운 김아영의 모닝 루틴이 차례로 공개되는데. 알고 보니 이 모든 루틴은 생애 첫 연극 개막을 앞둔 김아영의 남다른 열정에서 비롯된 것이라고. 연극에 푹빠진 김아영의 유쾌한 과몰입 일상에 참견인들의 관심이 집중된다.

한편, 현재 소속사 없이 홀로 활동 중인 김아영. 그런 동생을 위해 친오빠가 든든한 지원군을 자처했다고. 지난 방송에서도 비현실적인 유니콘 남매 케미를 뽐냈던 두 사람. 이번에는 연극 첫 공연을 앞둔 동생을 위해 집 앞까지 직접 픽업에 나선다. 티격태격하면서도 서로를 향한 애정이 물씬 느껴지는 남매의 출근길은 보는 이로 하여금 미소를 짓게 만든다. 여기에 동생을 위해 직접 복숭아 케이크까지 만들었다는데. 이렇게 훈훈한 분위기도 잠시, "솔직히 연예인 아우라는 없지만, 연기력은 인정한다"라는 현실 오빠 바이브가 스튜디오를 초토화시켰다는 후문이다.

과거 상하차 알바부터 가챠샵을 거쳐, 현재 카페를 운영하기까지. 숱한 우여곡절을 겪으면서도 동생의 든든한 버팀목이 되어준 친오빠의 애틋한 진심과 두 사람의 티격태격 '현실 남매' 케미가 웃음과 감동을 선사할 예정이다.

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생애 첫 연극 데뷔 무대를 앞둔 김아영의 연극 준비 과정과 그 뒤를 든든하게 지켜주는 친오빠의 감동적인 이야기는 오는25일 토요일 밤 11시 10분 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.