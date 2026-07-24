'취사병' 취랄난 이홍내 잊어라..'동궁'서 남주혁 방해 섬뜩한 무당 파격 변신

The East Palace Cr. Garage Lab/Netflix ⓒ 2026

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이홍내가 넷플릭스 시리즈 '동궁'(권소라·서재원 극본, 최정규 연출)에서 파격 변신에 나서 시청자를 충격에 빠트리게 했다.

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이홍내는 넷플릭스 시리즈 '동궁'에서 박수무당 역을 맡아 지금까지와는 또 다른 얼굴을 보여줬다. 넷플릭스 시리즈 '동궁'은 귀(?)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 왕의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기다. 공개와 동시에 넷플릭스 오늘의 대한민국 TOP 10 시리즈 1위에 오르며 뜨거운 관심을 모으고 있다.

이홍내는 첫 등장부터 도성 최고의 박수무당으로 완벽하게 변신해 압도적인 아우라를 선보였다. 그가 연기한 박수무당은 구천(남주혁)의 대척점에서 대비(장영남)의 조력자로 활약한다. 범접할 수 없는 분위기로 등장부터 남다른 포스를 발산, 시선을 압도하며 강한 인상을 남겼다. 특히 실제로 신이 내린 듯한 몸짓과 거침없는 칼춤으로 구천을 압박하는 장면은 폭발적인 에너지로 극의 긴장감을 극대화하며 보는 이들마저 전율케 했다.

이홍내는 박수무당이라는 독특한 캐릭터를 단순한 설정에 그치지 않도록 표정과 눈빛, 몸짓은 물론 말의 템포와 호흡까지 세밀하게 조절하며 설득력을 부여했다. 박수무당이 지닌 광기와 집념, 신비로운 분위기를 입체적으로 담아내며 극의 흡인력을 높였고, 캐릭터가 지닌 서사에 힘을 실으며 스토리라인을 촘촘하게 만들었다.

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첫 사극 도전이라는 사실이 무색할 만큼 자연스럽게 극에 녹아든 것도 인상적이었다. 안방극장의 큰 사랑을 받은 전작 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'의 윤동현으로 선보였던 유쾌한 코믹 연기를 완전히 지워내고, 파격적인 분장을 특유의 매력적인 페이스로 완벽하게 소화했다.

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극의 템포를 주도하는 밀도 높은 연기로 탄탄한 힘을 보태며 또 한 번 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다. 무엇보다 이홍내는 박수무당을 사실감 있게 표현하기 위해 촬영 전 직접 무속인을 만나 몸짓과 호흡, 의식을 연구하는 등 철저한 준비 과정을 거쳤다.

이러한 노력이 캐릭터에 자연스럽게 녹아들며 현실감과 설득력을 더했고, 구천을 향한 집요한 눈빛과 절박한 감정 표현은 박수무당과 혼연일체 된 듯한 몰입감을 선사했다.

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작품마다 전혀 다른 얼굴로 자신만의 존재감을 각인시키고 있는 이홍내는 이번 '동궁'을 통해 독보적인 캐릭터 플레이어로서의 저력을 다시금 증명한바. 앞으로 보여줄 이홍내의 모습에 기대가 더해지고 있다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com