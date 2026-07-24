'74세' 윤미라, 80명 기절한 신길 매운 짬뽕 먹방 "이휘향도 경련으로 고생"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 윤미라가 신길 매운 짬뽕 먹방에 도전했다.

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23일 윤미라의 유튜브 채널에서는 ''신길동 매운 짬뽕' 사장님의 반전 실체..'짬뽕집 30년해서 XX 건물주 됐어요''라는 제목의 영상이 게재됐다.

윤미라는 "세계에서 제일 매운 짬뽕을 먹으러 간다. 조금 걱정스러운 건 굉장히 맵다고 하는데 실신하고 가다 쓰러진다고 소문이 났더라"라며 매운 짬뽕으로 유명한 신길동 짬뽕집을 찾았다. 해당 짬뽕집은 여러 유튜버, 연예인들이 도전한 곳으로 2024년 쯔양의 영상 제목은 '약 80명이 기절했다는 매운짬뽕? 다 먹으면 평생 무료권을 주신대요'였다.

식당에 도착한 윤미라에 사장님은 "매운 거 드시지 말고 차돌짬뽕으로 드시라"라고 만류했지만 윤미라는 "저 매운 거 좋아한다"고 밝혔다. 이에 사장님은 "지금까지 드셨던 매운맛하고 다른 자극적인 매운 맛이다. 쓰러지는 사람들은 나온다"며 걱정스러운 마음에 위 보호제를 줬다.

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사장님의 우려에도 매운짬뽕을 시킨 윤미라. "저 매운 거 좋아한다"고 말했던 윤미라는 무를 한입 먹자마자 우유를 벌컥벌컥 마셨다. "나 쓰러지면 책임져"라며 매운 짬뽕 면까지 먹어본 윤미라. 윤미라는 "(매운 맛이) 오긴 오는데 죽을 정도는 아니"라며 맛있게 먹었다. 하지만 국물을 먹자마자 정신이 혼미해진 윤미라는 "한 그릇 못 먹겠다. 맵긴 맵다"고 인정했다.

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윤미라는 사장님에게 "여기서 짬뽕 먹으면 쓰러진다는 얘기를 많이 들었다"고 물었고 사장님은 "매년 드시다가 눈이 돌아가서 기절한 분들이 2~3분씩 꼭 나온다. 의학적으로 과호흡이라 한다. 그래서 매운짬뽕 드시면 손님들 얼굴 자주 보는 게 쓰러지기 전에 얼굴이 창백해진다. 그러다 쓰러진다. 쓰러지면 뺨 때려서 깨운다. 연배 많으신 분들이 달라 하면 욕을 해도 안 준다. 먹다 119에 실려가는 거 허다하다"고 밝혔다.

이어 "나중에 이휘향 선생님 만나면 물어보시라. 119 실려가기 직전까진 가셨다. 드시다가 속에서 경련이 일어나서 얼굴이 창백해져서 고생하셨다. 20~30분 고생했다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com