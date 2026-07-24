올림픽 체조 천재소녀의 충격 고백…"롯폰기 유흥업소서 일해"

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[스포츠조선 박아람 기자] 일본 기계체조계의 '천재 소녀'로 불렸던 전 국가대표 쓰루미 니지코(33)가 선수 은퇴 이후 생계를 위해 유흥업소에서 일했던 경험을 공개했다.

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일본 매체 '찬토'는 최근 쓰루미 니지코와의 인터뷰를 소개하며, 그가 선수 생활을 마친 뒤 경제적인 어려움 속에서 도쿄 롯폰기와 긴자 일대 유흥업소에서 접객 업무를 했다고 전했다.

쓰루미 니지코는 14세였던 2006년 전일본선수권에서 정상에 오른 뒤 2011년까지 6년 연속 우승을 차지하며 일본 여자 기계체조를 대표하는 선수로 활약했다. 또한 2008년 베이징 올림픽과 2012년 런던 올림픽에도 국가대표로 출전했지만, 2015년 아킬레스건 부상으로 현역 생활을 마무리했다.

은퇴 후에는 벤처기업에 취업하고 체조 교실 운영에도 참여했지만, 수입이 충분하지 않아 생활은 쉽지 않았다. 거리에서 전단과 무료 티슈를 배포하는 아르바이트까지 하며 생계를 이어갔고, 그는 "올림픽에 출전했던 선수조차 이런 현실을 겪는다면 후배들에게 희망을 보여줄 수 없겠다는 생각이 들었다"고 털어놨다.

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창업을 목표로 삼은 그는 사업 감각과 인맥을 쌓기 위한 방법을 고민하다 유흥업계에 뛰어들었다. 쓰루미 니지코는 "성공한 사업가들을 가장 많이 만날 수 있는 환경이라고 판단했다"고 선택 이유를 설명했다.

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하지만 처음부터 순조로운 것은 아니었다. 롯폰기의 여러 업소에서 면접을 봤지만 번번이 불합격했고, 이후 약 1년 동안 경험과 실적을 쌓은 끝에 롯폰기와 긴자의 업소에서 일할 기회를 얻었다.

그는 국가대표 출신이라는 사실이 알려질까 걱정도 있었지만, 다양한 경영자들과 대화를 나누며 사업 운영에 필요한 경험을 얻는 것이 더 중요했다고 말했다. 실제로 당시 인연을 맺은 사업가들이 이후 자신의 창업 과정에서 큰 도움을 줬다고 밝혔다.

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현재는 유흥업계를 떠나 체조 교육 사업과 아이돌 육성 사업을 운영하고 있다. 쓰루미는 체조와 아이돌 콘텐츠를 접목해 종목의 대중성을 높이는 한편, 체조 선수들의 낮은 처우와 은퇴 이후의 불안정한 현실을 개선하는 데 기여하고 싶다는 목표를 전했다.

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tokkig@sportschosun.com