'한가인♥' 연정훈, 상위 1% 언어 영재 딸 자랑 "11살인데 美 고3 수준 영어 실력"(옥문아)

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 연정훈이 '상위 1%' 영재 딸의 근황을 공개한다.

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오늘 24일 금요일 오후 10시 10분에 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 대한민국 대표 미녀 배우 한가인의 마음을 훔친 '국민 도둑' 연정훈이 게스트로 출연한다.

이날 방송에서 연정훈은 한가인과 결혼 21년 차에 접어들었음에도, '아내 바보' 면모를 드러내 이목을 집중시킨다. 연정훈이 "지금도 집에서 아내를 보면, 너무 예뻐 보일 때가 있다. 그래서 계속 쳐다볼 때가 있다"라며 한가인을 향한 변함없는 애정을 과시한 것. 사랑꾼 연정훈이 꼽은 '최근 한가인이 가장 예뻐 보였던 순간'은 본방송에서 확인 가능.

한편, 11세 딸과 8세 아들을 둔 연정훈이 두 자녀의 놀라운 성장 근황을 공개한다. 연정훈은 한가인과 똑 닮은 아들의 근황을 전하는가 하면, 어렸을 때 한국어와 영어를 모두 섭렵한 '상위 1%' 언어 영재 딸의 소식을 전했다. 이어 연정훈은 "딸이 11살인데, 최근 영어시험을 보니 미국 고등학교 3학년 수준이라고 하더라"라고 수줍게 밝혀 MC들을 놀라게 했다. 연정훈 딸의 뛰어난 언어 능력에는 아내 한가인의 노력이 있었다고. 한가인은 딸이 태어난 후 꾸준히 책을 많이 읽어줬으며, 연정훈 역시 딸과 영어로 대화하며 자연스럽게 영어를 접할 수 있도록 했다고 밝혔는데. 언어영재 딸을 키워낸 연정훈·한가인 부부의 특별한 교육관은 오늘 24일 금요일 오후 10시 10분 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com