"부적절한 행동 반성"...아이돌 출신 배우, '뮤지컬 호흡' 상대역 유부녀와 불륜설 발칵

미야마 료키(왼쪽), 카노 마리아

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[스포츠조선 박아람 기자] 일본 아이돌 그룹 비:퍼스트(BE:FIRST) 출신 배우 미야마 료키가 배우 카노 마리아와의 사적인 만남으로 논란에 휩싸였다. 두 사람 모두 배우자와 자녀를 둔 기혼자라는 점에서 일본 연예계에 적지 않은 파장이 일고 있다.

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일본 주간지 '주간문춘'은 지난 22일 미야마 료키와 카노 마리아가 일본판 뮤지컬 '사랑의 불시착' 공연 기간 중 여러 차례 단둘이 만났다고 보도했다. 두 사람은 작품에서 남녀 주인공으로 호흡을 맞추고 있다.

보도에 따르면 두 배우는 지난 5월 연습 과정에서 가까워진 뒤 공연 외 시간에도 만남을 이어갔다. 공연이 없던 휴일에는 함께 고급 호텔을 방문한 모습이 포착됐다는 내용도 전해졌다.

이번 논란이 더욱 주목받는 이유는 두 사람 모두 가정을 꾸린 상태이기 때문이다. 미야마 료키는 지난해 배우 슈리와 결혼해 아이를 두고 있으며, 카노 마리아 역시 2021년 일반인 남성과 결혼한 뒤 아이를 키우고 있다.

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논란이 커지자 미야마 료키 측은 "부적절한 행동이었다는 점을 깊이 반성하고 있다"는 입장을 밝혔다. 카노 마리아의 소속사도 "함께 시간을 보낸 사실은 확인됐다"면서 "배역을 이해하기 위한 목적이었다고 설명했지만 결과적으로 적절하지 못한 행동이었다"고 사과했다. 다만 양측 모두 불륜 관계였다는 의혹은 인정하지 않았다.

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특히 미야마 료키는 결혼 전 AV 배우 출신 유튜버와의 약혼 및 금전 지원 의혹으로 한 차례 구설에 오른 인물이다. 당시 그는 교제 사실은 인정했지만 법적인 문제는 없었고 관계는 합의하에 종료됐다고 해명했다.

한편 카노 마리아는 다카라즈카 가극단 하나구미 주연 출신으로, 퇴단 이후 뮤지컬과 드라마를 중심으로 활동을 이어오고 있다.

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tokkig@sportschosun.com