던, 500만원짜리 중고차 자랑 "멀쩡한 데 없지만.."(나혼산)

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[스포츠조선 김소희 기자]MBC '나 혼자 산다'에서 가수 던이 자신만의 감성을 가득 담은 일상을 공개한다.

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오늘(24일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 가수 던(DAWN)의 감도 높은 '나무늘보(?) 하우스'가 공개된다.

'나 혼자 산다'에서 던의 범상치 않은 취향이 공개된다. 그는 "500만 원을 주고 산 첫 차"라며 작은 차고에 주차된 1998년식 올드카를 소개한다. 리모컨 키가 아닌 열쇠로 문을 열자, 차 안에는 세월의 흔적이 가득하다. 던은 "사실 멀쩡한 데가 없어요"라면서도 자신의 로망인 '올드카'를 향한 애정을 드러낸다.

던은 올드카에 어울리는 옛날 노래를 흥얼거리며 어딘가로 향한다. 그가 도착한 곳은 을지로에 있는 액자 제작 전문 숍으로, 던은 "저의 아주 소중한 보물을 찾으러 왔다"며 설렘 가득한 표정을 짓는다. 공개된 사진 속에는 '소중한 보물'을 마주한 던의 모습이 담겨 눈길을 모은다. 그는 "대박이다!"라며 보물에서 눈을 떼지 못한다. 액자 속에 담긴 던의 보물은 과연 무엇일지 기대가 쏠린다.

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한편 던은 우리나라의 '무형유산 알리기 프로젝트'를 진행하며 많은 장인들과 인연을 맺고, '무형유산'의 가치를 찾아 기록하고 전하는 등 선한 영향력을 보여주고 있다. 그는 사라져갈 위기에 놓인 우리나라 '무형유산'에 관심을 갖게 된 이유와 '무형유산 알리기 프로젝트'의 비하인드도 밝힌다고 해 궁금증을 자아낸다.

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그런가 하면 던이 직접 대나무를 자르고 한지를 붙이며 자신만의 조명을 만드는 모습도 공개된다. 던은 조용히, 그리고 천천히 손으로 조명을 만들며 깊은 사색에 빠져드는데, 그가 만든 조명이 어떤 모습일지 본 방송에 대한 궁금증을 더한다.

던을 설레게 만든 '보물'의 정체는 오늘(24일) 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com